65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkma izni başladı. Saat 20.00'a kadar izni bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yine park ve bahçelere akın etti.

Son kabine toplantısında yapılan değerlendirmede 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için kısıtlamanın devam etmesi kararı alınmıştı. Kısıtlaması devam eden 65 yaş ve üzeri vatandaşların 14.00 ve 20.00 saatleri arasında dışarı çıkma izni başladı. Vatandaşlar yine park ve bahçelere akın etti. Kimisi yürüyüş yaptı, kimisi müzik dinledi, kimisi güzel havanın tadını çıkararak güneşlendi. Dışarı çıkan vatandaşlar ise mutluluklarını dile getirdi.

Beyoğlu'nda bulunan Cezayirli Hasan Paşa Parkı'na gelen vatandaşlardan Hediye Er, “Çok mutluyuz, çok özlemişiz. Dizlerim tutulmuştu artık iyi ki çıktık. Bu hastalık tamamen biter gider inşallah. Sabırsızlıkla bekliyordum çıkmayı. Namazımı kılıp hemen parka geldim" diye konuştu.

Ergun Güney ise "Dışarı çıktığım için çok mutluyum. Bu günler bize ders olsun. Hava düzeldi, hayvanlar ortaya çıktı. Demek ki dünya sadece bizim dünyamız değilmiş herkesin dünyası" dedi.

BOŞ SOKAKLAR, 65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLERE KALDI

Kocaeli'de 65 yaş ve üzeri kişiler, bugün için verilen izinle sokağa çıkarken, boş sokaklarda yürüyerek, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, verilen izinle bugün bir kez daha sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması kararının devam ettiği Kocaeli’de 65 yaş ve üzerindekiler, boş sokak, cadde ve meydanlarda yürüdü. İzmit’te dışarı çıkan kişilerin bazıları, yürüyüş yaptı, bazıları ise parklarda buluştuğu arkadaşlarıyla sohbet etti. Dışarı çıkan kişilerin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.