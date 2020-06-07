65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı

Yurt genelinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında yeniden sokağa çıktı.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

Edirne'de belediye bandosu, sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara konser verdi. Sevilen şarkıları seslendiren bandoya, vatandaşlar da zaman zaman oynayarak eşlik etti.

Halil Yetiş (68) AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekrar dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek evde kalmaktan çok sıkıldıklarını dile getirdi.

Parka gelerek hem zaman geçirdiğini hem de kendilerine verilen konseri dinlediğini anlatan Yetiş "Müzik ruhun gıdasıdır. Biz Edirneliyiz oynamayı çok severiz. Müzik dinleyip oynamak hoşuma gidiyor." dedi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ise bugün vatandaşlara müzik ziyafeti verdiklerini aktararak konserin ardından, maske ve dezenfektan dağıtımı yapacaklarını söyledi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişiler sokağa çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı yaşlılar sahilde yürüyüş yaparken bazıları evlerine yakın parklarda zaman geçirdi.

Dışarı çıkan yaşlıların maske takıp sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de 65 ve üstü yaş ile kronik hastalar sokağa çıkarak güneşli havanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve bazılarının da eldiven taktığı görülen yaşlılar, sosyal mesafe kuralını gözeterek Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Festival Alanı'na gitti.

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, bazı yaşlılar yürüyüşün ardından ağaç gölgelerindeki banklarda oturmayı tercih etti.

Bazı yaşlılar sıcak havaya aldırış etmeden yürüyüş yaptı, kimileri de karşılaştıkları arkadaşlarıyla sosyal mesafe kurallarını gözeterek sohbet etti.

67 yaşındaki Hüseyin Batak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havaya rağmen eşiyle birlikte yürüyüşe çıktığını belirtti.

Dışarı çıktığında bayram gibi hissettiğini ifade eden Batak, "Evde oturmaktan hamladık. Hemen yoruluyoruz. Spor yapacağız, gezeceğiz, alışveriş yapacağız. Sonra da evimize döneceğiz." diye konuştu.

Aysel Batan da hastalığın bir an önce sona ermesini diledi.

Konya

Konya'da 65 yaş üzeri ve kronik hastalar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar evlerinin yakınlarında gezmeyi tercih ederken bazıları ise arkadaşları veya yakınları ile sohbet etti.

İstisna uygulamasını fırsat bilen bir kesim de Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

Aksaray

Aksaray'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar güneşli havada sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Maske ve eldiven kullanarak sokağa çıkan vatandaşlar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Ulu Cami çevresinde sosyal mesafeye dikkat ederek güzel havada yürüyüş yaptı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, saat 14.00 itibarıyla Kent Meydanı başta olmak üzere park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı.

Maskelerini takarak sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafeyi koruyarak parklarda sıcak havanın tadını çıkardı.

Bazı yaşlılar da yürüyüş yollarındaki banklarda oturdu.

Karaman

Karaman'da, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, yürüyüş yapıp parklarda oturarak, güzel havanın tadını çıkardı.

Kentin en işlek yerlerinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Parkı, İsmet Paşa Caddesi ve diğer dinlenme alanlarına akın edenler, yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

İstisna kapsamında dışarıya çıkanların, sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktığı görülürken, polis ekipleri de cadde ve parklarda vatandaşların ateşlerini ölçerek kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Trabzon

Trabzon'da saat 14.00'ten itibaren dışarıya çıkan vatandaşların tercihi, Atatürk Alanı ve Meydan Parkı oldu.

Sıcak ve güneşli havanın etkili olduğu kentte, Uzun Sokak ve Maraş Caddesi'nde gezerek parklarda dinlenen vatandaşların, maske kullanımına dikkat ederek sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

Öte yandan, polis ekipleri de dışarı çıkan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı hatırlatmasında bulundu.

Giresun

Giresun'da saat 14.00'ten itibaren dışarıya çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşların tercihi, Atatürk Meydanı oldu.

Sıcak ve güneşli havadan etkilenen vatandaşların caddelerde gezmek yerine parklarda ağaçların gölgesi altında dinlenerek vakit geçirdikleri gözlendi.

Artvin

Artvin'de dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkarttı.

Kentte dışarı çıkan vatandaşların tercihi Atapark, Kültür Sokak ve Çoruh Nehri kıyısındaki Çoruh Park oldu.

Vatandaşlar sıcak hava nedeniyle yürümek yerine buralardaki ağaç altlarındaki gölgelik alanlar ile kafelerde oturup zaman geçirmeyi tercih etti.

Öte yandan vatandaşların maske kullanarak sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlemlendi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendilerine tanınan serbestlikle dışarı çıkarak güneşli havanın keyfini çıkardı.

Fatih Parkı ile kentteki çay bahçelerine gelen vatandaşlar, uzun süredir görmedikleri arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Bir hafta aranın ardından sokağa çıkan yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların, sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterdikleri gözlemlendi.

Bayburt

Bayburt'ta sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin, çoğunlukla sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Çoruh Nehri çevresindeki yürüyüş yoluna ilgi gösteren vatandaşlar, arkadaşlarıyla yürüyüş yaptı ve kameriyelerde dinlendi.

Antalya

Antalya'da saat 14.00'ten itibaren sokağa çıkmaya başlayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin sosyal mesafe kuralına uyup, maske taktıkları gözlendi.

Özellikle deniz manzaralı parklarda yoğunluk oluşturanlar havanın güneşli olması nedeniyle gölgelik alanlarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Kontrollerini sürdüren polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları uyarısında bulundu.

Muğla

Muğla'da da dışarı çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar sokaklarda yürüyüş yapıp, parklarda oturdu.

Polis ekipleri ve bekçiler yoğunluk olan bölgelerde vatandaşları sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri için uyardı.

Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sahil bandında yürüyüş yapanlar, dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle parklardaki ağaçların altında oturmayı tercih etti.

Burdur

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'na çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar banklarda oturarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlemlenen yaşlılar, akranlarıyla sohbet etti.

Isparta

Isparta'da ise sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesini fırsat bilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar Mimar Sinan Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda güzel havanın tadını çıkaranların maske taktıkları ve sosyal mesafeye uydukları dikkati çekti.