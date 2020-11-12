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65 yaş ve üstüne Aydın’da kısıtlama geldi

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerine 10.00- 16.00 saatlerinin dışında, sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini açıkladı.
65 yaş ve üstüne Aydın’da kısıtlama geldi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarının Aydın'da sürekli artması sonucu İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararlar aldığını bildirdi. Aksoy paylaşımında İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekilere getirilen kısıtlamaların, bazı kriterleri sağlayanların muaf tutulacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi: 

"İlimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde ikametlerinden dışarı çıkmalarının kısıtlanmasına, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşu görevlileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, avukatlar, noterler, mali müşavirler vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını/aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle durumunu belgeleyenlerin, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar ile bu faaliyetlerden elde ettikleri ürünleri çarşı/pazar yerlerinde satan 65 yaş ve üzeri vatandaşların çiftçilik belgelerini ya da Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgelerini ibraz etmeleri suretiyle bu karardan muaf tutulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

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