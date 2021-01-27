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65 yıldır fırının başında etli ekmek pişiriyor

Konya’da yaşayan Mehmet Gökbaba (80), 65 yıldır kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan etli ekmeği ustalıkla yapıyor.
65 yıldır fırının başında etli ekmek pişiriyor

Mehmet Gökbaba, 15 yaşında çırak olarak başladığı etli etmek ustalığını hala sürdürüyor. Mesleğini severek yaptığını belirten Gökbaba, yaşı ilerlemesine rağmen fırın başına geçip, etli ekmek pişirmeye devam ediyor. Mesleğiyle ilgili yorgunlukta hissetmediğini ifade eden Gökbaba, şunları söyledi:

''15 yaşında çırak olarak başladım. 1964 yılında da kendi iş yerimi açtım.  O günden  itibaren de etli ekmek ustalığı yapıyorum. İçimde bu işi yapmakla ilgili hiçbir yorgunluk yok. Bugün bin liralık iş oldu, yarın 500 liralık iş oldu, yine sevineceğiz. Şimdi eski etli ekmeklerin lezzeti yok. Çünkü eskiden etlerde bir güzellik vardı. 50 yıldır bizden alışveriş yapan müşterilerimiz var.''

'ÇIRAK BULAMIYORUZ'

İki oğluna da mesleğini öğreten Gökbaba, ''Artık çırak bulamıyoruz. Gelenler de 2 gün sonra kaçıyor, işi beğenmiyor. İşimin başından hiç ayrılmam. Her gün dualarla dükkanımı açıyorum'' dedi.

SOĞAN KOYMUYORUM 

Etli ekmeğin nasıl lezzetli yapılacağını da anlatan Gökbaba, ''Etli ekmeğin içerisine kesinlikle soğan koymuyorum. Bu da lezzeti artırıyor. Etli ekmek Sivas’ın değil. Ustalarımdan duyduğuma göre ilk Suriye’nin Halep kentinden yapılmış, sonra Konya'da devam etmiş. Zaten o dönemlerde Halep de Osmanlı topraklarıydı'' diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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