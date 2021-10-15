  • BIST 1.409,560
  • Altın 525,00
  • Dolar 9,1900
  • Euro 10,6400
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 16 °C
»

650 kilo hurma çaldı, yakalandı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kurutulmaya bırakılmış 650 kilogram hurma çalan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
650 kilo hurma çaldı, yakalandı

Ovacık Mahallesinde önceki gün Rafet Özcan'a ait bahçede kurutulmaya bırakılan 650 kilogram hurma, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Özcan, jandarmaya ihbarda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Honaz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık şüphelisini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, hurmaları çalan kişinin Kadir K. (48) olduğunu tespit etti. Kamera kayıtlarında Kadir K.'nın sahibi olduğu minibüsle çevredeki güvenlik kamera kameralarının önünden geçtiği görüntülerde yer aldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir K., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadir K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HURMALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Çiftçi Rafet Özcan, hurmalarını bulup, teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Cennet elması olarak bilinen hurmaların bahçemde çalınmıştı. Jandarma kısa sürede bulup, bana teslim etti" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Tarihi eser' bulmak için evinde kaçak kazı yaptı, suçüstü yakalandı15 Ekim 2021 Cuma 19:25
  • Osmaniye'de PKK/PYD operasyonuna 3 tutuklama15 Ekim 2021 Cuma 18:26
  • Tekirdağ'da 'ihaleye fesat' operasyonunda 17 tutuklama15 Ekim 2021 Cuma 18:25
  • Fethiye açıklarında 36 kaçak göçmen kurtarıldı14 Ekim 2021 Perşembe 23:39
  • Diş hekimliğinde kullanılan binlerce kaçak malzeme ele geçirildi14 Ekim 2021 Perşembe 21:41
  • 5 öğrencinin öldüğü kazada, servis ihalesini alan kişi de tutuklandı14 Ekim 2021 Perşembe 20:43
  • İzmir açıklarında 67 kaçak göçmen kurtarıldı14 Ekim 2021 Perşembe 19:45
  • Temizlik işçisi, 'temizlik' tartışmasında mahallede rastgele ateş açtı: 1 ağır yaralı14 Ekim 2021 Perşembe 18:47
  • Emekli doktorun evinde başından tüfekle vurulmuş cesedi bulundu14 Ekim 2021 Perşembe 16:52
  • Bursa'da fabrikada yaşanan patlamayla ilgili işletme müdürü tutuklandı14 Ekim 2021 Perşembe 16:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti