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6521 öğrencinin YKS ödemesi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuruda bulunan ve şartları tutan 6521 öğrencinin YKS ödemesi yapıldı. Gençlere, öğrenci harçlıklarıyla birlikte toplam 300’er TL nakit ödeme gerçekleştirildi. 
6521 öğrencinin YKS ödemesi yapıldı

Şubat ayında yaptığı duyuruyla sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretlerini ödeyeceklerini açıklayan Başkan Yavaş, bu vatandaşlara kısa mesaj yolu ile başvuru formu oluşturmaları çağrısında bulundu.

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Başvuru oluşturan ve şartları tutan 6521 öğrenciye ödemeleri, harçlıklarıyla birlikte toplam 300 TL nakit olarak adlarına yatırıldı. 

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Yavaş, “Sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretlerini karşılayacağımızı söylemiştik. Başvuran 6521 evladımızın sınav ücretlerini harçlıklarıyla beraber hesaplarına yatırdık.  Yarınların umudu gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 

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