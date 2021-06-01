  • BIST 1.429
  • Altın 523,011
  • Dolar 8,5171
  • Euro 10,4103
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim oldu

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2020'de şartları yerine getirmesine rağmen salgın nedeniyle Kırkpınar ağalığı yapamayan Seyfettin Selim'in, 2021 yılının Kırkpınar ağası seçildiğini söyledi.
660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim oldu

Edirne Belediye Meclisi, Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında önemli kararlar aldı.

Gürkan, burada yaptığı açıklamada, geçen sene salgın nedeniyle düzenlenemeyen güreşlerin bu yıl 9-10-11 Temmuz'da yapılacağını belirtti.

Hem başpehlivanlık, hem de Kırkpınar ağalığı konusunda mecliste oy birliğiyle önemli kararlar aldıklarını anlatan Gürkan, şöyle devam etti:

"658. Tarihi Yağlı Kırkpınar Güreşleri'nin 2019 yılı başpehlivanı Ali Gürbüz'ün o hakkı korunarak başpehlivanlığın altın kemeri hesabında 2019, 2021 ve 2022 yıllarının üç yıl üst üste kabul edilmesine karar verildi. Yine 2020 yılı 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalığını kazanan Sayın Seyfettin Selim'in 2021 yılı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası olarak ilanı oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başpehlivanımıza, Kırkpınar ağamıza ve Kırkpınar güreşlerimize hayırlı olsun."

Gürkan daha sonra telefonla Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i arayarak tebrik etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli ciritçi Eda Tuğsuz, Tokyo Olimpiyatları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor01 Haziran 2021 Salı 12:48
  • Türkiye olimpiyatlara umutla bakıyor01 Haziran 2021 Salı 12:48
  • NBA'de Wizards, 76ers'ı yenerek seride 3-1 öne geçti01 Haziran 2021 Salı 12:46
  • Ümit Davala Galatasaray'a veda etti01 Haziran 2021 Salı 11:37
  • A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Müsabaka sayısı düşük olan oyuncuları görmek için önemli bir karşılaşmaydı01 Haziran 2021 Salı 08:20
  • Antalyaspor'un yeni başkanı, Aziz Çetin31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:24
  • EURO 2020'de A Milli Takımımızı taşıyacak uçak göklerde31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:23
  • Real Madrid'den ayrılan Zidane: Gidiyorum çünkü kulüp ihtiyacım olan güveni vermedi31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:30
  • Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıkladı31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:29
  • Galatasaray'da sürpriz imza! Berkan Mahmut Keskin profesyonel oldu31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti