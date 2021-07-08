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660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor

Edirne'de yarın başlayacak ve 3 gün sürecek güreşlerde 3 bine yakın pehlivan er meydanına çıkacak.660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın Edirne'de başlayacak.
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor

Sarayiçi'ndeki Kırkpınar Er Meydanı'nda düzenlenecek güreşlere 3 bine yakın pehlivan katılacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar; minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele verecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i temsili olarak şehre girişinde karşılamasıyla başlayacak etkinlikler kapsamında, Pehlivanlar Mezarlığı ziyaret edilip, "Cihan Pehlivanı" Adalı Halil ve Çömlekköylü Kara Emin'in kabirlerinde dua edilecek.

Program
Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşler, yarınki ilk gününde minik boyda başlayacak.

Organizasyonun ilk gününde minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta boylarda güreşler yapılacak.

Güreşlerde 10 Temmuz Cumartesi günü ise bu boylara başaltı ve baş kategorisi eklenecek.

Başpehlivanlık güreşlerinin ilk üç turu, organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilecek.

Organizasyonun son gününde, başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.

Altın kemer son dönemde çoğunlukla Antalya'ya gitti
Son 10 yıldaki başpehlivanlık unvanlarına bakıldığında, 2014 ve 2016 yılı hariç altın kemer hep Antalya'ya gitti.

2014'te Samsunlu Fatih Atlı'nın ve 2016'da Ordulu Recep Kara'nın başpehlivanlığı haricinde, Serikli Mehmet Yeşil Yeşil, Korkutelili Ali Gürbüz, Elmalılı İsmail Balaban, Kumlucalı Orhan Okulu altın kemeri Antalya'ya taşıdı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 10 organizasyonun şampiyonları şöyle:

2009: Mehmet Yeşil Yeşil

2010: Mehmet Yeşil Yeşil

2011: Ali Gürbüz

2012: Ali Gürbüz

2013: İsmail Balaban

2014: Fatih Atlı

2015: Orhan Okulu

2016: Recep Kara

2017: İsmail Balaban

2018: Orhan Okulu

2019: Ali Gürbüz

2020: Salgın nedeniyle yapılamadı.

Kırkpınar tarihi
Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanıyor.

Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavna'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirlerini kündeye getirmek üzere yaptıkları mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.

Akıncılar, iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnedip, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası artık "Kırkpınar" olarak anılır.

Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti olan bu şehirde her yıl güreş yapılması gelenek haline gelir.

Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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