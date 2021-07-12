Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
1.378,100
Altın
500,98
Dolar
8,6450
Euro
10,2450
Ankara
24 °C
İstanbul
26 °C
İzmir
30 °C
Konya
25 °C
Adalet Bakanı'ndan uzlaştırma kurumu açıklaması
Zap bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yanık açıkladı: Sosyal yardım ödeme miktarları arttı
Göbeklitepe'de sezonun ilk sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi
Konut satış rakamları belli oldu!
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 193 ülkeye ihracat
Türkiye, 2020 Tokyo'da 108 sporcuyla madalya mücadelesi verecek
Avrupa Şampiyonu İtalya evine döndü
Kan deposu gibi: 50 kez bağışta bulundu
İşsizlik rakamları açıklandı: 0,6 puan azalışla yüzde 13,2 oldu
Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Elektrik Kesintisi 12 Temmuz 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ
Kahramankazan'da icradan satılık arsa
Türkiye aşı haritası 12 Temmuz 2021
Ankara hava durumu 12 Temmuz 2021
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:38
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında Gönül Dağı türküsünü seslendirdi
"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı
'Delta varyantının VLP aşısına uyarlamasını yapacağız'
11 yaşındaki Nehir'den sıkı pazarlık: Amcalarına taş çıkardı
Hazar Denizi'nde patlama meydana geldi
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi
Son Eklenen Videolar
Koruma altındaki kelaynaklar yeniden göç yollarına düştü
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı
Her mermi çekirdeği çıktığı namlunun imzasını taşıyor
Sümela Manastırı 5 yıllık restorasyonun ardından ziyarete açıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Montrö'nün Kanal İstanbul'a etkisi var
Müsilaj 55 metre derinlikte öğrencilerin geliştirdiği insansız su altı aracıyla görüntülendi
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları10 Temmuz 2021
AA haftaya damga vuran fotoğraflar
Başkan Erdoğan, NATO Karargahında liderlerle bir araya geldi
Yanı başımızdaki cennet Kahramankazan
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Kesintisi 12 Temmuz 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ
Su Kesintisi 12 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ
Ankara Baraj Doluluk Oranı 12 Temmuz 2021 - ASKİ
Ankara hava durumu 12 Temmuz 2021
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.