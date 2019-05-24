  • BIST 85.026
  • Altın 251,904
  • Dolar 6,0851
  • Euro 6,8161
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
SON DAKİKAAdalet Bakanı'ndan süresiz nafaka ile ilgili flaş açıklama
»

69 yıl sonra geldi: İlk açıklaması çok mutluyum

Türkiye’den Arjantin’e 1950 yılında, henüz 16 yaşındayken göç eden Raşel Kazes, 69 yıl sonra en büyük hayalini gerçekleştirmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı’nda duygu dolu anlar yaşadı.
69 yıl sonra geldi: İlk açıklaması çok mutluyum

1934 yılında İzmir Bergama’da doğan ve 16 yaşındayken Arjantin’e giden Raşel Kazes, aradan geçen 69 yılın ardından vatan hasretini gidermek için Türkiye’ye geldi. Onlarca yıl geçmesine karşın Türk vatandaşlığından çıkmayan Kazes, geçtiğimiz günlerde Buenos Aires Büyükelçiliği’nden aldığı Türk pasaportuyla bu akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Türk Hava Yolları ve Buenos Aires Büyükelçiliği’nin işbirliğiyle Raşel Kazes, TK16 sefer sayılı tarifeli uçakla saat 22.00’de İstanbul Havalimanı’na inerek 69 yılın ardından yeniden Türk toprağına ayak basmış oldu. 

"KOCAM DA GELMEK İSTİYORDU AMA OLMADI"

Aile kökleri İspanya’dan Osmanlı topraklarına göç eden Sefarad Yahudilerine dayanan İzmir Bergama doğumlu 85 yaşındaki Raşel Kazes, kızı Silvia ile geldiği İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oldukça duygulu anlar yaşayan Kazes, 69 yıl sonra yeniden doğduğu topraklara gelmenin heyecanını yaşadığını belirtti. Kazes, "16 yaşında evlendim ve kocamla Amerika’ya gittik. Bir daha gelemedim. İlk önce para yoktu, sonra çocuklar küçüktü. Daha sonra kocam hastalandı ve Alzheimer oldu. Şimdi oğullarım ve kızım beni buraya gönderdi. İstanbul’da 5-6 gün kalacağım. Sonra okuduğum, evlendiğim Gelibolu’ya gideceğim. Kocamla 65 sene evli kaldık, 4 sene önce öldü. O da buraya gelmek istiyordu. Burada Balıkesir’de 3 sene askerlik yaptı. Gelebilirdi ama olmadı. Gelibolu’dan sonra da İzmir’e gideceğim. Bergama’da doğdum ve orayı görmek istiyorum. Daha sonra da Buenos Aires’e geri gideceğim" dedi. 

"GELİBOLU’YU ÇOK ÖZLEDİM"

Türkiye’yi çok özlediğini ifade eden Raşel Kazes, "Gelibolu’yu çok özledim. Orada okudum. Benim orada arkadaşlarım vardı. Türk yemeklerini yapıyorum. Torunlarım çok sever Türk yemeklerini. Mutluluktan uçuyorum. Çok sevinçliyim. Ben sanki rüya görüyorum" ifadelerini kullandı.

25 gün boyunca kızı Silcia ile birlikte Türkiye’de kalacak Raşel Kazes’in İstanbul, İzmir ve Çanakkale’de ziyaretlerde bulunacak ve ardından Arjantin’e dönecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MHP: Askere gitmek isteyen kadınlara izin verilsin24 Mayıs 2019 Cuma 09:39
  • MHP'li Belediye Başkanı'na şok saldırı Hayatını kaybetti24 Mayıs 2019 Cuma 09:38
  • Türkiye'de destek verdi: Kazdıkça çıkıyor24 Mayıs 2019 Cuma 09:34
  • 69 yıl sonra geldi: İlk açıklaması çok mutluyum24 Mayıs 2019 Cuma 09:23
  • Yok artık dedirten olay: Araç 15 metre yükseklikten asılı kaldı...24 Mayıs 2019 Cuma 09:04
  • Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı24 Mayıs 2019 Cuma 09:02
  • Polisi alarma geçiren olay24 Mayıs 2019 Cuma 06:03
  • Erdoğan'dan istihdam müjdesi24 Mayıs 2019 Cuma 06:02
  • ABD’de hortum: En az 3 ölü24 Mayıs 2019 Cuma 06:01
  • Yargıtay'dan Emrah Serbes'in cezasına onama24 Mayıs 2019 Cuma 06:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti