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7 Ayında 10 Bin Ton Asfalt

Sincan Belediyesi ilçenin dört bir köşesine asfalt sermeye devam ediyor. Ekipler yaz sezonuyla başlayan sıcak asfalt serimi çalışmalarını hızlandırdı. Bu yılın 7 ayında 9 bin 213 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. 
7 Ayında 10 Bin Ton Asfalt

Sincan Belediyesi sürücülerin ve vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için tüm imkanlarını seferber ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir köşesinde yaz kış demeden 7 gün 24 saat hummalı bir çalışma yürütüyor. 
Sincan’da asfalt çalışmaları sürüyor

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Sincan’da 2020 yılında 15 bin 800 ton asfalt yollarla buluştu. Asfalt serim çalışmaları 2021 yılında da devam ediyor. 
Yılın 7 aylık döneminde 9 bin 213 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi, yılsonuna kadar 35 bin ton asfaltın yollara serilmesi planlanıyor.

Sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra hasarlı yollar onarılıyor. Ekipler asfalt yama çalışmalarıyla zamanla bozulan yolları asfalt atarak tamir ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınarak kaldırımlar yenileniyor, parke taşları döşeniyor. Yeni yollar açılarak Sincan’ın ulaşım ağı güçlendiriliyor. 

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Yol medeniyet demektir. Ekiplerimiz kar kış demeden vatandaşlarımızın güvenli ve rahat ulaşımı için yoğun bir mesai harcıyor. Sincan’ımız her şeyin en iyisine layık, bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.

 
 

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