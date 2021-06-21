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7 bin metrelik içme suyu imalatı

ASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu şebeke hattı eski olduğu için sık sık arızalanan Çankaya ilçesi Oran semtindeki Diplomatlar Sitesi için çalışma başlattı. Siteye 7 bin 232 metrelik içme suyu imalatı yapılıyor.  
7 bin metrelik içme suyu imalatı

 ASKİ Genel Müdürlüğü merkez ve çevre ilçelerde yaşanan altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarını hızlandırdı.
  Çankaya İlçesi Oran semtinde bulunan Diplomatlar Sitesi’nde sık sık arızalanan içme suyu şebeke hattında çalışma başlattı. ASKİ ekipleri içme suyu şebeke sistemindeki çelik borularda çok yakın aralıklarla arıza meydana gelmesi üzerine bölgede, 7 bin 232 metrelik içme suyu imalatı yapımı için düğmeye bastı.

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TESPİT EDİLEN FİZİKİ SU KAYIP VE KAÇAKLARI DA ENGELLENECEK

  Diplomatlar Sitesi şebeke hattında son 2 yıl içinde 87 arıza yaşandığını ve hattaki bazı boruların çürüdüğünü belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, hat boyunca özellikle birkaç noktada şebekedeki basıncın çok yüksek olduğuna dikkat çekti.
  Sitenin bir diğer probleminin de fiziki su kayıp kaçağı olduğunu anlatan Öztürk, alt izole bölge oluşturularak debimetre ile ölçümler yaptıklarını söyledi. Bölgede incelemelerde bulunduklarını ve günde 2 bin 160 metreküp su kaybı gözlemlediklerini de açıklayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şöyle konuştu: 
“Teknik elemanlarca yapılan inceleme sonrasında boruların çürüdüğü görülmüştür. Ayrıca proje alanının S10 ve S11 zonlarından beslenmesi gerektiği anlaşılırken, en yakın şebeke hatlarından branşman bağlantılarının alınabileceği tespit edilmiştir. İki farklı zonda 7 bin 232 metre uzunluğunda içme suyu tatbikat projesi hazırlanmıştır. İmalatın yaklaşık 2 bin metrelik kısmı tamamlandı.”

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