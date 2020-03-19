7 büyük tekstil markası tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

Hızla yayılan koronavirüs (corona virüs) salgının sonrası bazı markalar da mağazalarını salgına karşı önlem için kapama kararı aldı.

Boyner ve YKM, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.Boyner'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde görülen Kovid-19 salgını nedeniyle, mağazalarımızda konuk ettiğimiz siz değerli müşterilerimizin, tüm çalışanlarımız ile aile ve sevdiklerinin sağlıklarını ve bu konudaki kaygılarını önemsiyoruz. Salgını yavaşlatma sorumluluğumuz çerçevesinde, istihdam ve çalışan hakları konusunda her zamanki hassasiyetimizi koruyarak, Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarımızı 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatıyoruz. Tekrar açılacağımız duyurusunu yapacağımız güne kadar tüm müşterilerimizi boyner.com.tr ve morhipo.com'un ayrıcalıklı hizmetlerinden faydalanmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MAVİ, TÜM MAĞAZALARINI KAPATMA KARARI ALDI

Mavi, koronavirüs salgını nedeniyle tüm mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatıldığını duyurdu.Mavi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Küresel etkisini sürdüren COVID-19 pandemisinde yaşanan kritik süreçte müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını korumak en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda 19.03.2020 tarihinden itibaren, ülke çapındaki Mavi mağazalarının faaliyetine geçici bir süreliğine ara verme ve merkez ofislerimizde uzaktan çalışma modeline geçme kararı aldık. Bu süreç içinde her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya devam büyük özen göstereceğiz. Sizlerle, 7/24 hizmet verecek online mağazamız mavi.com ve mavi app'te, sosyal medya kanallarımızda ve bilgi@mavi.com'da buluşmaya devam edeceğiz" denildi.

ALTINYILDIZ CLASSİCS VE İPEKYOL DA MAĞAZALARINI KAPATACAK

Öte yandan, Altınyıldız Classics, İpekyol, Twist ve Machka, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.