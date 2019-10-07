7 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından Sırbistan Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

- Baş başa görüşme yapacak Erdoğan ve Vucic, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.

- Erdoğan ve Vucic, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Vucic, Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirilecek Türkiye-Sırbistan İş Forumuna iştirak edecek.

- Erdoğan, Vucic tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi ile Namık Kemal Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış törenlerine iştirak edecek.

3- TBMM'den

- Adalet Komisyonunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılacak.

6- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçi ve üreticilere yönelik başlatılacak sertifikalı tohum ve yemlerde sabit vadeli satış ile karma hayvan yemi kampanyasına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019'un ikinci çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporu'nu açıklayacak.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

9- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.

- Darbe girişimi sırasında Kahramanmaraş'ta yaşanan eylemlere ilişkin 1'i tutuklu 27 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

11- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de de Fransa ile yapılacak maçlar öncesinde toplanacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek.

12- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçlar için hazırlıklara başlayacak.

13- Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, Beşiktaş Sompo Sigorta-Anadolu Efes maçıyla tamamlanacak.