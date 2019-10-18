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7. Erzurum Tanıtım Günleri ANFA Altınpark Expo Center’da kapılarını açtı

ESAV tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri ANFA Altınpark Expo Center’da kapılarını açtı. 
7. Erzurum Tanıtım Günleri ANFA Altınpark Expo Center’da kapılarını açtı

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfınca (ESAV) bu yıl yedincisi düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri Altınpark’ta başladı. Dualar eşliğinde yapılan açılış programında İstiklal Marşı okundu, Barış Pınarı Harekâtı’nın başarıya ulaşması için dualar edildi ve asker selamı verildi. Kurulan stantlarda ise Erzurum kültürü ve yöresel ürünleri tanıtıldı. Erzurum'a özgü kadayıf dolması, cağ kebabı, peynir, tereyağı ve geleneksel el sanatları sergilendi, hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

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OLTU, CAĞ, ÇEÇİL, KADAYIF DOLMASI

Altınpark’ta düzenlenen tanıtım günlerinde Erzurum’un yöresel lezzetleri ve kültürü Başkentlilerle buluşturuldu. Oltu taşından cağ kebabına, çeçil peynirinden kadayıf dolmasına birçok yöresel ürün başkentlilerin beğenisine sunuldu. 

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GÖSTERİ İLGİ GÖRDÜ

Programın açılışında vatandaşlara Erzurum’un yöresel halk oyunları gösterisi yapıldı. Gösteriyi vatandaşlar büyük ilgiyle izledi. Programda söz alan ESAV Başkanı Veysel Karani Aksungur ise Milli Mücadele'nin 100'üncü yılının kutlandığını hatırlatarak, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesine vurgu yaptı.

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TANESİ 5 LİRA

Fuarda stant açarak kadayıf satan Recep Aydın ise Erzurum’un kadayıf dolmasının meşhur olduğunu, dolmada önemli olanın ise sarılış biçimi olduğunu söyledi. Aydın, “Kadayıf dolmasını meşhur eden içindekilerdir. Ceviz, yumurta, kadayıftır. Bu tatlıyı en iyi biz yaparız. Herkes yapamaz. Püf noktası bu tatlıyı sarmasıdır. Herkes saramaz. Vatandaşlarımızı tatlımızın tadına bakmaya davet ediyoruz. Tanesini 5 liradan satıyoruz” dedi.

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BİZDE HER ŞEY DOĞAL

“Erzurum denilince akla peynir gelir” diyen peynirci Garip Hasan ise bunun nedeninin hayvancılığın Erzurum’da yaygın olmasından kaynaklandığını belirtti. Hasan, “Bizde her şey doğaldır. Küflü peynirlerimiz, keçi peyniri, manda peyniri, göyermiş peynir ve tereyağlarımız var. Bunun yanı sıra şeker fasulyemiz var. Etsiz yemek yapmaya uygundur. Tadı çok güzeldir. Bizde birçok ürün var. Vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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