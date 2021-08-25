7 gözlü köprüye onarım

Kalecik’te, Selçuklu tarafından 13. yüzyılda yapılan tarihi 7 gözlü köprünün zaman içerisinde deforme olan taşları ve onarım gereken kısımları bakıma alındı.

Kalecik’teki tarihi 7 gözlü köprüde tadilat çalışması başlatıldı. Kalecik Belediyesi, Karayolları ekiplerinin destekleriyle 13. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen, Ankara Savaşı'nda ayrı bir önemi olan köprünün zaman içerisinde deforme olan taşlarını ve onarım gereken kısımlarını bakıma aldı.

KALECİK'İN SİMGESİ

Kalecik Belediye Başkanı Av. Dr. Duhan Kalkan, Kızılırmak üzerindeki tarihi köprünün onarım çalışmalarına başlandığını sosyal medya hesabından duyurarak, “İlçemizin simgelerinden olan Kızılırmak üstündeki 7 gözlü köprüde Karayolları Genel Müdürlüğü destekleri ile restorasyon çalışmalarımız başlamıştır” notunu düştü.

SELÇUKLU'DAN YADİGÂR

Kalecik ilçe merkezinin yaklaşık 7 km güney-doğusunda ve Kızılırmak nehri üzerinde yer alan tarihi 7 gözlü köprünün 13. yüzyılda Selçuklular tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. Köprünün uzunluğu 136 metre, tabliye genişliği ise 3,4 metre olup tarihi yapı yuvarlak kemerli yedi gözden ibaret.

Köprü, düzgün kesme ve kaba yonu taşlarla inşa edilmiştir. Köprünün kitabesi bulunmamakta. Köprü, Develioğlu Köprüsü olarak da biliniyor.

YILDIRIM BEYAZIT ORDUSUYLA BİRLİKTE GEÇTİ

Yıldırım Bayezid’in Ankara Savaşı sırasında Çubuk Ovasına ulaşmak için bu köprüyü kullandığı bazı tarihi kaynaklarda geçiyor.

TARİHTE BİRKAÇ KEZ ONARILDI

Köprü 1859-1860 yıllarında Kalecik halkının bağışları ile restore edildi. Köprünün yapımında en büyük bağışı Develioğlu adında bir zengin yaptığı için Köprüye Develioğlu Köprüsü de deniliyor. Köprü 1967 ve 1987 yılında tekrar onarılmıştır.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA