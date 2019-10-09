  • BIST 101.440
  • Altın 282,611
  • Dolar 5,8290
  • Euro 6,4028
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 16 °C
»

'7. Koğuştaki Mucize' filminin vizyon tarihi belli oldu

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "7. Koğuştaki Mucize" adlı film, 11 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.
'7. Koğuştaki Mucize' filminin vizyon tarihi belli oldu

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "7. Koğuştaki Mucize" adlı film, 11 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen koltuğuna Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu film, kızını her şeyden çok seven, masum ve saf bir babanın adalet arayışını konu alıyor.

Bu akşam galası yapılacak olan filmin basın gösterimi, sinema dünyasından isimlerin katılımıyla Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Güney Kore yapımı "Miracle in Cell No. 7" adlı yapımdan uyarlanarak hazırlanan filmin senaryosunu Kubilay Tat kaleme aldı.

Süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu, yapımcılığını ise Lanistar Media ile Motion Content Group'un üstlendiği filmin çekimleri Muğla ve Beykoz Kundura'da özel olarak kurulan platoda gerçekleşti.

"Çukur" adlı dizideki karakteriyle seyircilerin beğenisini kazanan Aras Bulut İynemli'nin başrolde olduğu yapımın oyuncu kadrosunda; Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon yer alıyor.

Hasan Özsüt'ün imzasını taşıyan filmin müzikleri de Prag Filarmoni Orkestrası tarafından kaydedildi.

Dram türündeki filmin hikayesi, özetle şöyle:

"1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Klasik motosikletler elinde hayat buluyor08 Ekim 2019 Salı 19:30
  • 70 bin caretta caretta mavi sularla buluştu08 Ekim 2019 Salı 19:00
  • İsveç'e bir aylığına geldi 48 yıl kaldı08 Ekim 2019 Salı 18:30
  • Protez bacaklarıyla hayallerine kavuştu08 Ekim 2019 Salı 18:00
  • Kaçırılan oğluna 2 bin kilometre uzakta kavuştu08 Ekim 2019 Salı 17:30
  • Resim sevdalısı 'Necati dede'nin bahçesi sergi salonu gibi08 Ekim 2019 Salı 17:00
  • Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi uçurdu08 Ekim 2019 Salı 16:00
  • Böyle kafe konsepti görülmedi: Cezaevi değil kafe08 Ekim 2019 Salı 14:40
  • Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, babasının vasiyetini açıkladı08 Ekim 2019 Salı 13:40
  • Ülkücülerin acı kaybı: Aytekin Yıldırım kimdir?08 Ekim 2019 Salı 11:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti