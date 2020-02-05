7 milyon Euro'dan asgari ücrete

Kariyerinde Eskişehirspor, Galatasaray ve Antalyaspor formalarını giyen Tarık Çamdal'ın Adana Demirspor'dan kazanacağı ücret belli oldu.

Ocak transfer döneminin son günlerinde Antalyaspor ile yollarını ayıran ve TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a imza atan Tarık Çamdal'ın alacağı ücret belli oldu.

Kulüp Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'da milyonlar kazanan oyuncu ile asgari ücrete (2 bin 324 TL) anlaştıklarını duyurdu.

2014-15 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan Galatasaray'a 4 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer olan Tarık Çamdal, sarı-kırmızılı ekibe 4.5 yıllık toplamda 7 milyon Euro'ya imza atmıştı.