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'70 KPSS puanı' koşulu, Meclis'te yönetmelik değişikliğine neden oldu

Meclis'e 118 kişi alınabilirken, TBMM Başkanlık Divanı'nda tüm parti temsilcilerinin oy birliğiyle KPSS’den 70 alma olma koşulu, 60'a düşürüldü.
'70 KPSS puanı' koşulu, Meclis'te yönetmelik değişikliğine neden oldu

Geçen aylarda Meclis'in değişik birimlerinde görev yapmak üzere 197 kişilik personel alımı için ilana çıkıldı. KPSS'den 70 ve üzeri puan alma koşulunun gerektiği ilanda, alınacak personelin 3 katı olan 591 adayın sözlü sınav ve uygulama sınavına katılması kararlaştırıldı. Ancak 70 puan ve üzerini geçen toplam 359 başvuru yapıldı. Bunun üzerine, KPSS puanı nedeniyle uygulama sınavına katılabileceklerin sayısı sınırlı kaldığı için 118 kişi alındı.

'PERSONELİN GÖREVE BAŞLAYAMAMASINA YOL AÇMAKTA'

Özellikle aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocağı çalışanı, garson, hizmetli ve pastacı için asgari 70 KPSS puanı şartını taşıyan yeteri kadar adayın başvuruda bulunmaması üzerine konu, TBMM Başkanlık Divanı'nın gündemine geldi. Divan'da, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidilerek, asgari 70 KPSS puan şartının 60'a düşürülmesi, tüm parti temsilcilerinin oy birliğiyle kararlaştırıldı.  Divanda alınan kararla yönetmelik değişikliğinin gerekçesinde, "KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, duyurulan kadro ve pozisyon sayısının üç katı kadar adayın sözlü sınava veya uygulama sınavına çağırılması mümkün olamamaktadır. Bu durum aşçı, pastacı, garson, çay ocakçı-garson, bulaşıkçı gibi özellikle meslekî bilgi ve beceri gerektiren kadro ve pozisyonlar için yeterli sayıda adayın sınava çağırılamamasına ve ilan edilen sınav sonucunda idari teşkilatın ihtiyacı olan sayıda personelin göreve başlayamamasına yol açmaktadır. Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen sınavlarda yaşanan bu durum kurumumuz açısından emek, zaman ve kaynak israfına neden olmuş, ayrıca kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gereken sayıda personelin zamanında istihdam edilebilmesini engellemiştir" denildi.

Yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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