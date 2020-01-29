  • BIST 120.580
  • Altın 300,677
  • Dolar 5,9473
  • Euro 6,5416
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 1 °C
»

70 yıldır sadece kadın eli değiyor

Sofraların vazgeçilmezi olan lezzetli 'Kızlı Sardalya'nın 'Kız' marka adı altında satılmasının sebebi ise 70 yıldır bu üretimin sadece kadın eliyle yapılıyor olması.
70 yıldır sadece kadın eli değiyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 1950 yılından bu yana 'Kızlı Sardalya' konserve üretimi yapılıyor. Sofraların vazgeçilmezi olan lezzetli 'Kızlı Sardalya'nın 'Kız' marka adı altında satılmasının sebebi ise 70 yıldır bu üretimin sadece kadın eliyle yapılıyor olması.

Gelibolu ilçesinde dededen ve babadan kalma 100 yılık konserve fabrikasında 3’üncü kuşak olarak konserve balık üretimine devam eden evli ve 1 çocuk annesi Aygül Kemerli Ersoy (53), 70 yıl önce dedesi Mehmet Kemerli'nin yarattığı ve sadece kadın eli değdiği için 'Kız' marka adı altında da konserve balık üretimi ve satışı yapıyor. Sofraların vazgeçilmezi olan lezzetli ‘Kızlı Sardalya’nın kız marka adı altında satılmasının sebebi ise 70 yıldır bu üretimin sadece kadın eliyle yapılıyor olması.

'Kızlı Sardalya' yapım aşamasında ilk olarak sardalyaların tek tek kafası kesiliyor. Bağırsakları alınıyor. Kutulara dizilip, pişirilip, tekrar kapanıyor. 118 derecede 1 saat sterilizasyon olduktan sonra 'Kızlı Sardalya' marka olarak konserve şeklinde 125 gramı 5 TL, 225 gramı ise 13 TL'den satışa sunuluyor.

YILLARDIR KADINLAR VE GENÇ KIZLAR YAPTIĞI İÇİN, 'KIZLI SARDALYA' DENİYOR

Gelibolu’da tuzlu balıkta konserveciliğin yanı sıra meşhur 'Kız' marka adı altında özel bir ürün de ürettiklerini belirten Aygül Kemerli Ersoy, "Bu ürüne Kızlı sardalya denir. Sebebi de yıllardır bu işi kadınlar, genç kızlar yaptığı içindir. Sardalyaların tek tek kafası kesilir. Bağırsağı alınır. Kutulara dizilir. Pişirilir, tekrar kapanır. 118 derecede 1 saat sterilizasyon olur. Bu şekilde Kız’lı marka olarak konserve şeklinde satılır. Omega 3 bakımından çok zengindir. Bu balık kılçığıyla piştiği için kılçıkları da un gibi olur. Çok tüketilen bir üründür" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı28 Ocak 2020 Salı 12:54
  • Elazığ'daki deprem toprağı çatlattı28 Ocak 2020 Salı 08:33
  • 39 Kişinin Katili Kim?28 Ocak 2020 Salı 00:05
  • Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor27 Ocak 2020 Pazartesi 16:54
  • Kaman’lı Geredeoğlu Musa’ya 100 yıl sonra şehitlik madalyası27 Ocak 2020 Pazartesi 11:27
  • 70 yaşında çocukluk hayalini gerçekleştirip avukat oldu27 Ocak 2020 Pazartesi 09:40
  • Kızılırmak kısmen buz tuttu27 Ocak 2020 Pazartesi 09:39
  • Sözünü esirgemeyen şair: Nef'i27 Ocak 2020 Pazartesi 09:37
  • Nargile kömüründen zehirlenen çift, evlerinde ölü bulundu27 Ocak 2020 Pazartesi 05:04
  • Kötü başladı27 Ocak 2020 Pazartesi 00:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti