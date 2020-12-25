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700 Asker diplomasını Devlet Bahçeli tesisleri'nde alacak

Jandarma Teknik ve Yardımcı Branşlar Eğitim Merkez Komutanlığı'nda kursları devam eden 700 kursiyer subay ve astsubayın diploma törenine ev sahipliği yapacak.
700 Asker diplomasını Devlet Bahçeli tesisleri'nde alacak

Jandarma Teknik ve Yardımcı Branşlar Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma İstihkam Albay Hamdi Gülpınar, beraberindeki heyeti ile birlikte Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret etti.

Gülpınar, geçen yıl 14 Şubat tarihindeki diploma töreninin çok başarılı geçtiğini hatırlatarak bu yıl da bu önemli organizasyonu Etimesgut Belediyesi'nin ev sahipliğinde Devlet Bahçeli Tesisleri'nde yapmak istediklerini iletti.

Başkan Demirel de, şanlı ordumuza katılacak kahraman askerlerin diploma töreninin belediyenin tesisinde yapılmasından büyük mutluluk duyacaklarını belirterek, "Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezimizin 5 bin kişilik Kapalı Spor Salonu diploma töreni için ideal bir yerdir. Geçen yıl çok başarılı bir şekilde programı yapılmıştı. İnşallah bu yıl da gerekli hazırlıklarımızı yaparak bu önemli programı tesisimizde gerçekleştirelim. Kurslarına tamamlayarak kahraman ordumuzun saflarına katılacak askerlerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Gürpınar ayrıca ziyaretin anısına Cumhuriyet Jandarması maketi ve Jandarma Lojistik Komutanlığı üretimi maske takdim etti.
Geçen yılki diploma törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, kuvvet komutanları ve çok sayıda askeri yetkili katılmış, kurs gören 13 subay ve 513 astsubay öğrenci diplomalarını almıştı. Jandarma Merasim Bölüğü, tüfek hareketleri gösterisi nefes kesmişti.

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