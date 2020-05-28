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71 gün aranın ardından hasret bitiyor

Korona ile mücadele kapsamında ibadete kapatılan camiler, 71 günün ardından bugünkü Cuma namazıyla birlikte yeniden toplu ibadete açılacak. Ankara’da bin 500 noktada namazlar gerekli tedbirler alınarak kılınacak. 
71 gün aranın ardından hasret bitiyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz 19 Mart’ta ibadete kapatılan camiler, 71 günün ardından Cuma namazıyla birlikte yeniden cemaatine kavuşacak. Normalleşme sürecinde gerekli tedbirler alınarak 29 Mayıs'ta yani bugün yeniden toplu ibadete açılacak camilerde hummalı bir çalışma yürütüldü. Yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerin ibadete açılmasına karar verilmesiyle kapılarını yeniden açacak ibadethanelerde tüm hazırlıklar tamamlandı. Dezenfektasyon işlemi yapılan camilerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi için cemaat arası yeterli genişlikte boşluk bırakıldı. 

ANKARA’DA BİN 500 NOKTADA TOPLU İBADET YAPILACAK 
Normalleşme sürecinde camiler ilk olarak Cuma namazlarında ve öğle ile ikindi vaktinde ibadete açılacak. Cuma namazı camilerin bahçelerinde, avlusunda ve diğer açık alanlarında sosyal mesafeye dikkat edilerek kılınacak, öğle ile ikindi namazı ise caminin içinde alınan tedbirlere uyularak eda edilecek. 3 bini aşkın cami ve mescide sahip Ankara’da ilk etapta bin 500’e yakın cami, okul bahçesi, halk pazarı ve benzeri alan Cuma namazlarında kullanılabilecek. Dışarıda kılınacak namazlar için seyyar mihrap ve minber kurulacak. 

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CEMAAT SECCADE İLE TESPİHİNİ KENDİ GETİRECEK  
Din görevlileri, cami cemaatini uyulması gereken tedbirler konusunda bilgilendirecek. Toplu ibadetlerin yapılacağı yerlerde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına göre işaretlemeler yapılacak. Cemaat bu mesafeye uyarak namaz kılacak. Bulaş riskini en aza indirmek için herkes kendi seccadesiyle, tesbihiyle gelecek. Camilerdeki ortak kullanım alanları olan şadırvanlar, abdesthaneler kapalı tutulacak. Abdestin namaz kılınacak yerlerde değil evlerde alınması istenecek. Namaz kılınırken maske takmak zorunlu olacak. 

HUTBELER KISA OLACAK, SÜNNETLER EVDE KILINACAK
Salgın riskinin hala baş göstermesi nedeniyle toplu ibadete açılacak camilerde namazlar mümkün olduğunca kısa sürede kılınacak. Cuma hutbeleri olabildiğince kısa olacak. Cumanın farzı toplu şekilde kılınacak, sünnet namazları ise evlerde eda edilecek. Namazda okunacak sureler olabildiğince kısa surelerden seçilecek. Camilerdeki kalış süreleri minimuma indirilecek. 

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 20 YAŞ ALTI TOPLU İBADETLERE KATILAMAYACAK
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler, yasak kaldırılıncaya kadar bu toplu ibadete katılamayacak.
 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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