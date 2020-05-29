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71 gün aranın ardından yurt genelinde ilk Cuma görüntüleri

71 gün aranın ardından yurt genelinde ilk Cuma görüntüleri
Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan camiler, 71 gün aranın ardından cuma namazında cemaatle tekrar buluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan camiler, 71 gün aranın ardından cuma namazında cemaatle tekrar buluştu. cuma namazı için camilere meydanlara giden vatandaşlar 71 günlük hasreti cep telefonlarıyla işte bu şekilde görüntüledi.

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71 gün aranın ardından ilk Cuma görüntüleri (FOTO GALERİ)

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