71 gün aranın ardından yurt genelinde ilk Cuma görüntüleri

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan camiler, 71 gün aranın ardından cuma namazında cemaatle tekrar buluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan camiler, 71 gün aranın ardından cuma namazında cemaatle tekrar buluştu. cuma namazı için camilere meydanlara giden vatandaşlar 71 günlük hasreti cep telefonlarıyla işte bu şekilde görüntüledi.

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