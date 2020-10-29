71 yaşındaki sporcu, 97 ton ağırlık kaldırarak tarih yazdı

Bakırköy Prime Fitness Spor Kulübü sporcularından Hayrettin Sönmez, 29 dakikada 97 ton ağırlık kaldırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Kaldırdığı ağırlıklar ve kırdığı rekorlarla gençlere taş çıkartan 71 yaşındaki sporcu Hayrettin Sönmez, 29 dakika 15 saniyede 97 ton ağırlık kaldırmayı başardı ve 65 üstü dünya rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Tarih yazan Sönmez ayrıca, 97 kilogram ağırlığı 50 saniyede 97 defa kaldırarak bir tarihi başarıya daha imza attı. Sönmez'in Bakırköy Tenis Kulübü'nde yaptığı rekor denemesi, Guinness Dünya Rekorları (GWRA) Türkiye Temsilcisi ve Baş Hakemi Namık Ekin nezaretinde gerçekleşti. Rekor sonrası Sönmez'e, Guinness Rekorlar Kitabı sertifikası verildi.

SÖNMEZ: CUMHURİYET'İN KURULUŞUNA ATFEN OLSUN DEDİK VE ALLAH MAHCUP ETMEDİ

Hedefine ulaşan Hayrettin Sönmez, rekor sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Bu rekor denemesi için aylardır planlı şekilde hazırlandıklarını belirten Sönmez, "Sağ olsun Sait başkanımızın teşvikiyle böyle bir slogan aklımıza geldi; Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümünde 97 ton ağırlık kaldırmak. Biraz kısa süreli bir antrenmanla bunu başarabildik. Gönül daha fazlasını istiyordu ancak pandemi dolayısıyla izin verilmedi. Yoksa biz bunu 1 saatte 200 ton ağırlık yapacaktık. Sait başkanımız, 'Cumhuriyetimizin 97'nci yılı sebebiyle 97 kiloyu 97 defa kaldıralım' dedi. Cumhuriyet'in kuruluşuna atfen olsun dedik ve Allah mahcup etmedi. Sporun içinden geliyoruz, altyapımız müsait. 6 saatte 300 ton ağırlığı kaldırmak istiyorum ancak bir sponsor gerekli bize. Bir sponsor nezaretinde 6 saatte 300 ton ağırlık kaldırmayı planlıyorum" diye konuştu.