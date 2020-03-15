7/24 yoğun mesai

Başkent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında ABB ve ilçe belediyelerine bağlı özel kıyafetli ekipler, dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına 7/24 devam ediyor.

Başkent genelinde korona virüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler 7/24 esaslı çalışarak salgın hastalıklara karşı özel solüsyonlarla kent genelini adeta dip köşe temizliyor.

7/24 TEMİZLİK DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS A.Ş. ekiplerinin izinleri geçici bir emre kadar kaldırıldı. Sahada 7/24 üç vardiya usulüyle mesaiye başlayan 205 temizlik personeli, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarını öncelikli olarak dezenfeksiyon işlemine tabi tutuyor. Temizlik ekipleri; toplu taşıma araçlarından kamu kurum ve kuruluşlarına, rekreasyon alanlarından camilere, sivil toplum kuruluşlarının binalarından spor komplekslerine, kamusal alanlardan duruşma salonlarına kadar pek çok noktada gece gündüz demeden çalışıyor. Büyükşehir ayrıca dezenfekte edilmesi istenilen yerlere de ekipler gönderiyor.

MAMAK’TA KORONAYA KARŞI MOBİL İSTASYON KURULDU

Mamak Belediyesi korona virüs önlemleri çerçevesinde belediye personelinin çalışma ve izinleri yeniden düzenledi. Belediye hizmetlerinin aksamaması için yeterli sayıda personel görev başında olacağı açıklandı. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlar ile ortak kullanım alanlar dezenfekte edildi. Belediye, kurulan mobil istasyonlarda hususi araçların dezenfekte edilmesini de ücretsiz olarak üstlendi. İstasyon noktasında her ihtimale karşı vatandaşların ateşleri de özel bir ekip tarafından ölçülmeye başlandı.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI HIZLA SÜRDÜRÜLÜYOR

Keçiören Belediyesi de salgın hastalıklara karşı dezenfekte çalışmalarını hızla sürdürüyor. İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile ortak alanlar dezenfekte ediliyor. Ayrıca ilçedeki huzurevine önlem amaçlı ziyaretçi girişi yasaklandı.

SOKAKLAR BİLE BAŞTAN AŞAĞI YIKANDI

Pursaklar Belediyesi de hijyen çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri sokakları özel solüsyonlarla baştan aşağı yıkadı ve yeraltındaki çöp konteynerlerini deterjanlı su ile temizledi. Altındağ Belediyesi ise binlerce kişinin uğradığı kritik noktalar da dahil olmak üzere pek çok yeri dezenfekte etti. Yenimahalle Belediyesi’nin 7/24 çalışan ekipleri de ilçeyi dip köşe temizlemeye devam ediyor. Diğer ilçelerde de salgın hastalıklara karşı dezenfekte çalışmaları hızla sürüyor.

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MERT YILMAZ / İLKSAYFA-