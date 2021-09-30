75 bin lira kredi çektirip, dolandırmaya kalktılar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Mevlüt A. (52), kendisini polis olarak tanıtan kişinin talebiyle banka kredisiyle çektiği 75 bin lirayı dolandırıcılara kaptırmaktan gerçek polisler sayesinde kurtuldu.

İşçi emeklisi Mevlüt A.'yı cep telefonundan arayıp, kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, banka çalışanlarının, kimliğini kullanarak para çektiğini ve operasyonla yakalanacaklarını söyledi. Telefondaki kişi, Mevlüt A.'nın, 'Bolvadin Cumhuriyet savcısının hesap numarası' diye verdiği hesaba 75 bin lira yatırmasını istedi. Parası olmadığını söyleyen Mevlüt A.'dan kredi çekmesini isteyen kişi, "Krediyi çektikten sonra makbuzun yanına da iki nokta koy. Biz ondan sonra zanlıları yakalamak için bankaya operasyon düzenleyeceğiz. Sen de belirli bir süre emniyetle adliyenin arasında dolaş, operasyonun ardından parayı da savcının hesabına yatır. Zaten o para devletin" dedi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE EL SALLADI

Bankadan kredi çeken Mevlüt A., daha sonra ilçe emniyet müdürlüğünün önüne geldi. Kendisini arayanın polis olduğunu düşünen Mevlüt A., emniyet müdürlüğü önünde el sallayıp, geldiğini anlattı. Gerçek polis ekiplerinin tavırlarından şüphelenip yanına geldiği Mevlüt A., herhangi bir sıkıntısının olup olmadığı sorusuna da elindeki poşeti göstererek, "Bolvadin Cumhuriyet Savcısının hesabına 75 bin lira yatıracağım. Benim kimliğin fotokopisini kullanmışlar. Bana da bankadan 75 bin lira çekmemi söylediler" dedi.

Polisin, telefondakinin 'dolandırıcı' olduğunu söylemesiyle, dolandırılmak üzere olduğunu anlayan Mevlüt A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Mevlüt A., daha sonra çektiği parayı banka şubesine götürüp krediyi de iptal ettirdi. Polis dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.