  • BIST 1.427,450
  • Altın 484,28
  • Dolar 8,4380
  • Euro 9,9150
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 15 °C
»

75 haneli mahallede koronavirüse yakalanan olmadı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı 75 hane 170 nüfuslu Akköy Mahallesi'nde, koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana kimse bu hastalığa yakalanmadı.
75 haneli mahallede koronavirüse yakalanan olmadı

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Yeşilhisar'a bağlı 75 haneli Akköy Mahallesi'nde koronavirüs salgının başladığı günden bu yana hastalığa yakalanan olmadı. Aşı sırası gelen halkın da tamamı aşılarını yaptırdı. Mahalle Muhtarı Mustafa Koçak, “Yaklaşık 2 yıldır süren pandemiden dolayı çok şükür bir sıkıntımız olmadı. Komşularımızda hep kurallara uydu. Pandemide koronavirüse yakalanan komşumuz olmadı. 75 hanede yaklaşık 170 kişi yaşıyor. Pandemi döneminde maskemizi taktık. Devamlı mesafeli olduk. Kurallara uyduk. Ziyaret yapmadık, telefonla görüştük. Yani evlere gidip de oturmadık” diye konuştu.

160920211240458203725.jpg
‘AŞI OLMAYANIMIZ KALMADI’

Koronavirüs aşılarını da yaptırdıklarını kaydeden Koçak, “Bundan sonra da inşallah kurallara uyalım istiyoruz. Mahallemizde aşı olmayanımız da kalmadı. Kurallara uyan bir mahallemiz var. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Aşılarımızda çoğumuz 3’üncü dozlarımızı yaptırdık. 2’nci doz aşısını yaptırıp, 3’üncü doz için gününü bekleyenler var” ifadelerini kullandı.

Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl ise, “Pandeminin başından bu yana hiç pozitif vaka saptamadığımız Akköy Mahallemizi tebrik ediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Aşılamada da yine aynı şekilde başarılı bir sınav verdiler. Köyün neredeyse tamamına yakını aşısını oldu” dedi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şırnak'ta petrol keşfedilen kuyuya şehit Esma Çevik'in adı verildi16 Eylül 2021 Perşembe 12:34
  • Tunceli'de teröristlerin kullandığı 10 sığınak imha edildi16 Eylül 2021 Perşembe 11:38
  • Milli savaş uçağının dijital ikizi geliyor16 Eylül 2021 Perşembe 11:24
  • Bafra'da sağanak; su basan iki okulda eğitime ara verildi16 Eylül 2021 Perşembe 11:17
  • Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli sağanak etkili olacak16 Eylül 2021 Perşembe 11:16
  • Kenya'da 2,1 milyon kişi açlıkla burun buruna16 Eylül 2021 Perşembe 11:13
  • Tiyatrolar, 21 Eylül'de perdelerini açıyor16 Eylül 2021 Perşembe 11:12
  • Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi16 Eylül 2021 Perşembe 11:11
  • TÜYAP Samsun Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı16 Eylül 2021 Perşembe 10:56
  • Adıyaman'da otomobiller çarpıştı; sürücüler yaralı16 Eylül 2021 Perşembe 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti