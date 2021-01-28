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75 yaş üzerindekilerin Kovid-19 aşılaması bugünden itibaren sağlık kuruluşlarında başlıyor

Öncelikli grupta bulunanlar, randevularını "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ve "Alo 182" hattı üzerinden alabilecek.
75 yaş üzerindekilerin Kovid-19 aşılaması bugünden itibaren sağlık kuruluşlarında başlıyor

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplumsal bağışıklama için hayata geçirilen aşı programına göre, 75 yaş üzerindeki vatandaşlar, bugünden itibaren sağlık kuruluşlarında aşılanmaya başlanacak.
Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilmesi ve 14 gün süren analizlerin ardından 13 Ocak'ta aşı için "Acil Kullanım Onayı" verilmesi sonrasında Ankara Şehir Hastanesinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, CoronaVac aşılarının ilk dozunu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir gün sonra aynı hastanede aşı yaptırdı.

Aşıların, uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda 14 Ocak'ta sağlıkçıların aşılanmasına başlandı. Ardından öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına geçildi.

Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzeri vatandaşlar için aşılama gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri, 90 yaş üzerindekilerin evlerine giderek aşı uygulamasını yaptı.

Bilim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler de aşılarının ilk dozunu oldu.

Program dahilinde 25 Ocak itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına geçildi.

Bakanlığın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan bilgiye göre, saat 09.00 itibarıyla aşılanan kişi sayısı 1 milyon 524 bin 203 oldu.

Aşılama programında bugünden itibaren yeni bir adıma geçilerek, 75 yaş üzerindeki vatandaşlar da sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlanacak. Bu vatandaşlar, sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

Beş ayrı sistem üzerinden randevu alınabilecek
Koronavirüs salgınında hayata geçirilen aşılama programı dahilinde öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk bulunacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Aşılama takvimi nasıl olacak?
Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

Belirlenen takvime göre, birinci aşamanın A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf gibi tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor.

Bu sektörler şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler, üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak diğer gruplarda bulunan, sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarındakilere aşı uygulanacak.

Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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