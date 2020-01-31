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77 yaşındaki Hacer Öcal, azmi ve cesareti ile gençlere örnek oldu

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen konaklar arası dart turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya katılan 77 yaşındaki Hacer Öcal, azmi ve cesareti ile gençlere örnek oldu.
77 yaşındaki Hacer Öcal, azmi ve cesareti ile gençlere örnek oldu

Sincan’da konaklar arasında kadınlar dart turnuvası düzenlendi. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı turnuvada Sincanlı kadınlar dart sporunu çok sevdi. Milli sporculardan dart sporunun inceliklerini öğrenen kadınlar, final turnuvasında birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Turnuva renkli görüntülere de sahne oldu. Turnuvaya katılan 77 yaşındaki Hacer Öcal enerjisiyle gençlere taş çıkarttı ve onur ödülüne layık görüldü. 

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KIYASIYA YARIŞTILAR

Sincan Belediyesi bünyesinde kişisel gelişim seminerleri, el işi kursları gibi pek çok etkinliğe katılan kadınlar, dart sporuyla da tanışma fırsatı buldu. Hanımlar konağında milli sporculardan eğitim alan ve dart sporunu ayrıntılı şekilde öğrenen kadınlar arasında, turnuva düzenlendi. Kapalı spor salonunda yapılan turnuvada kadınlar arasındaki rekabet görülmeye değerdi. 

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77 YAŞINDAKİ HACER TEYZE’DE KATILDI

Turnuvanın sürpriz bir de konuğu vardı. 77 yaşındaki Hacer Öcal enerjisiyle gençlere taş çıkarttı ve onur ödülüne layık görüldü. Birbirinden renkli anların yaşandığı turnuva sonrası Elif Akgümüş 108 puanla birinci, Zeynep Kurtoğlu 104 puanla ikinci ve Esra Büyükay 102 puanla üçüncü oldu. Katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

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ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

Sincan Belediyesi’nin spora ve sporculara verdiği önem meyvelerini vermeye başladı. Ankara Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Sincan Belediyespor yeni sezonda çıktığı tüm maçlarda liderliğini korudu.  Yeni sezonda çıktığı tüm maçlarda liderliğini koruyan Sincan Belediyespor, 9’uncu haftada Beypazarı Belediye Gençlikspor’u 2-0 yenerek liderlik koltuğunu kaptırmadı.

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NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Sincan Belediyespor, Ligin ilk yarısının bitmesine 4 hafta kala namağlup olarak ilerlemeye devam ediyor. Sincan Belediyespor 15 Temmuz Stadyumu’nda Beypazarı Belediye Gençlikspor’la karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-0 Sincan Belediyespor’un galibiyet ile sona erdi.

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ERCAN’DAN TEBRİK VE TEŞEKKÜR

En son oynanan maçı ise Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’da yakından takip etti. Galibiyetin ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan; Sincan Belediyespor Başkanı Süleyman Tarman’ı, antrenörleri ve futbolcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi, “Yüzümüzü güldüren teknik heyet ve sporcularımıza yürekten teşekkürler” diye konuştu.

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İkinci sıradaki rakibiyle arasındaki farkı 4 puana çıkarmayı başaran Sincan Belediyespor’un 10’uncu Hafta karşılaşması Yurtkurspor ile olacak.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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