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78 yaşındaki kadını 350 bin lira dolandıran 9 kişi, rezidansta yakalandı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, telefonla aradıkları Ayşe Işık O.’yu (78) kendilerini polis olarak tanıtıp 350 bin lira dolandırdığı öne sürülen 9 kişi, İstanbul’daki bir rezidansta yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
78 yaşındaki kadını 350 bin lira dolandıran 9 kişi, rezidansta yakalandı

Edremit ilçesinde Ayşe Işık O.’yu telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp, banka hesabının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini ve tüm parayı kendilerine göndermesi gerektiğini söyledi. Hesabında bulunan 350 bin TL’yi dolandırıcıların verdiği hesaba gönderen Ayşe Işık O., bir süre sonra dolandırıldığını fark etti.

Ayşe Işık O.’nun ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla şüphelilerin E.Ç., G.A., S.C., E.A., İ.K., E.G., B.B., E.Y. ve B.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelilerin İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir rezidansta kaldığını saptadı. Rezidansa baskın yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve kaldıkları rezidansta yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 31 fişek, 11 cep telefonu ve 2 araç plaka levhası ele geçirildi. Şüpheliler, Balıkesir'e getirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç., G.A. ve S.C. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, şebeke ile bağlantısı olduğu tespit edilen Y.A., H.Ç., E.K., B.Y., M.E., M.Y. ve T.M.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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