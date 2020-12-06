  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 4 °C
»

780 gram ağırlığındaki bakır tespih 2 bin dolara satıldı

Elazığ'da memurluğu bırakıp, merak sardığı tespih yapımında usta olan Selçuk Perdeci, 2,5 kilo bakır kullanarak yaptığı 780 gram ağırlığındaki tespihi 2 bin dolara sattı.
780 gram ağırlığındaki bakır tespih 2 bin dolara satıldı

Elazığ'da çalıştığı kamu kurumundan 6 yıl önce istifa ederek merak sardığı tespih yapımında kendisini geliştirerek, kısa sürede ustalaşan 3 çocuk babası Selçuk Perdeci, geçimini buradan sağlamaya başladı. Tespih yapımında alışılmışın dışında değişik yöntemler de kullanan Perdeci, bir arkadaşının önerisi ile bakırdan tespih yapmaya karar verdi. 15 gün boyunca tespihi yapmak için uğraşan Perdeci, 2,5 kilo bakır kullanarak 780 gram ağırlığında bir tespih yaptı. Perdeci, yaptığı tespihi 2 bin dolar karşılığında koleksiyoncu arkadaşına sattı. 

'TESPİHİ EKMEK KAPISINA DÖNÜŞTÜRDÜM'

Çalıştığı kamu kurumundan istifa ederek merak ve sevgi duyduğu tespihi ekmek kapısına dönüştürdüğünü ifade eden Perdeci, şunları söyledi:

"Bir arkadaşım 'hiç bakır tespih yok. Bana yapar mısın?' dedi. Yaptığım araştırmada dünyada hiç yapılmadığını gördüm. İlk kez yaptım ve güzel bir işçilik ortaya çıktı. Koleksiyoncu arkadaşlarımız da beğendi. 2,5 kilo bakır kullandık. 780 gram ağırlığında bir tespih ortaya çıktı. 15 günümüzü aldı. İşlenmesi zor bir malzeme. İşimiz sabır işi ama bakırla çalışmak daha çok sabır istiyor. Fiyatı 2 bin dolar civarı. Bir arkadaşımız sipariş vermişti ona verdik. O da başkasına hediye edecek."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı davası sanıkları cezasız kalmadı: Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan eski albay Fatih Yarımbaş06 Aralık 2020 Pazar 11:31
  • Tapu sahteciliğinde yeni yöntem 'dublör kullanmak'06 Aralık 2020 Pazar 11:30
  • Uçuş ağında 17 yılda imzalanan 600 havacılık anlaşmasıyla artış sağlandı06 Aralık 2020 Pazar 11:29
  • MSB: Son bir ayda 58 terörist etkisiz hale getirildi06 Aralık 2020 Pazar 11:18
  • Uçuş ağında 17 yılda imzalanan 600 havacılık anlaşmasıyla artış sağlandı06 Aralık 2020 Pazar 11:17
  • Otomobil satışlarında 'otomatik' payı artmaya devam ediyor06 Aralık 2020 Pazar 11:16
  • Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince, yoldaki otomobillerin camını kırdı06 Aralık 2020 Pazar 11:15
  • Ordu’da boş kalan sokaklar köpüklü suyla yıkanıyor06 Aralık 2020 Pazar 11:14
  • 780 gram ağırlığındaki bakır tespih 2 bin dolara satıldı06 Aralık 2020 Pazar 11:13
  • Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 2 PKK'lı terörist teslim oldu06 Aralık 2020 Pazar 11:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti