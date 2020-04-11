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79 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
79 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Koronavirüs teşhisi konulan 79 yaşındaki Gülperi Koç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Yaklaşık 8 gün süren tedavisi olumlu sonuçlanan Koç, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine uğurlandı.

Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bakımda günlerin çok kötü geçtiğini ama hemşirelerin kendisine çok iyi baktığını söyledi.

Hastanede kaldığı günlerde hep dua ettiğini aktaran Koç, "Allah devlet ve milletimize zeval vermesin. Virüsün nereden bulaştığını hiç bilmiyorum. Evinizden çıkmayın. Bir de korkmayın. Korktuğunuzda daha kötü oluyor. Çok şükür taburcu oldum. Benim dışımda ailede koronavirüse yakalanan olmadı." dedi.

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