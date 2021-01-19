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79 yaşındaki Mehmet dedenin 'motosikletli kızak' keyfi

Kastamonu'da 79 yaşındaki Mehmet Zaim, çocukların eğlenmesi için motosikletin arkasına bağlanan el arabası teknesi ile oluşturulan kızağa binerek karın tadını çıkardı.
79 yaşındaki Mehmet dedenin 'motosikletli kızak' keyfi

Kastamonu'da 79 yaşındaki Mehmet Zaim, çocukları görünce kendisi de motosikletin arkasına bağlanan kızakla kayarak karın tadını çıkardı.

Kent merkezine bağlı Gökçekent köyünün Varsak Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Zaim'in komşusu Hakkı Zaim, kar yağışının ardından 3 yaşındaki çocuğu için, el arabasının teknesini iple motosikletine bağladı.

Komşusunun, köyün içinde çocuğunu kaydırdığını gören Mehmet Zaim de kızağa binmek istediğini söyledi.

Hakkı Zaim'in kullandığı motosiklete bağlı kızağa binen Mehmet dede, köyün içinde herkese el sallayarak dolaşmaya başladı. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Sosyal medyaya da yüklenen video ilgi çekti.

"Yaşım 79 ruhum 30"
Mehmet Zaim, AA muhabirine, kulağında bir rahatsızlık bulunduğunu, bunun dışında hayatı boyunca doktora gitmediğini söyledi.

Sağlıklı ve zinde olduğunu ifade eden Zaim, "Bugün çocukları gördüm benim de kızağa binesim geldi. Onlarla birlikte eğlendim. Yaşım 79 ruhum 30. Motosikletli kayığı daha yeni gördüm. Benim zamanımda böyle şeyler yoktu. Gençliğimde böyle şeyler görmedim, bu yaştan sonra görüyorum." dedi.

Hakkı Zaim ise uzun zamandır kar yağışını beklediklerini söyledi.

Yağışın ardından 3 yaşındaki oğlunun kızağa binmek istediğini anlatan Zaim, "Motosikletle oğlumu çekmeye başladım. Daha sonra Mehmet amca, babam, kardeşlerim hepimiz bu eğlenceyi devam ettirdik. Sabahın ilk saatlerinde başladık. 7'den 70'e hepimiz eğlendik." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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