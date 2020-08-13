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7’den 70’e tüm vatandaşlara ücretsiz terapi

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan Aile Terapi Merkezi,-kadın, çocuk ve yetişkin olmak üzere 7’den 70’e tüm vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Ve vatandaştan gelen talepleri karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor. 
7’den 70’e tüm vatandaşlara ücretsiz terapi

Bu kapsamda aile içi şiddet, iletişim problemleri, stres bozukluğu, sosyal medya bağımlılığı, sosyal izolasyon, kaygı bozukluğu, ebeveynlik tutumları, ergenlik dönemi problemleri, sınav ve okul kaygısı gibi bir çok problem için çözüm noktası olarak çalışıyor.

HUZURLU BİR TOPLUM VE HUZURLU BİR GELECEK
“Huzurlu bir toplum ve huzurlu bir gelecek” hedefiyle vatandaşlara destek olmak için Aile Terapi Merkezi’ndeki hizmet çeşitliliğinin artırılacağını belirten Başkan Altınok, Keçiören’deki aile içi şiddeti azaltmak için ise yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

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“AİLE İÇİ ŞİDDETTİN ÜZERİNE GİDİYORUZ”
Altınok, Aile Terapi Merkezi’nin vatandaşın sıkılmadan ve çekinmeden başvurabileceği bir hizmet noktası olduğuna da dikkati çekerek şunları söyledi:

“Aile Terapi Merkezi’mizle ve belediyemizin tüm imkânlarıyla aile içi şiddetin ve diğer sorunların üzerine gidiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği yaparak ve emniyet birimlerimize gelen başvurular neticesinde olumsuz vakaların nedenlerini ortaya çıkıyoruz. Daha sonra da elimize geçen verileri Aile Terapi Merkezi’miz değerlendiriyor ve problemin çözümü noktasında çalışmalar yürütüyor. Saygı, sevgi, hoşgörü ve güven eksikliği bu nedenler arasında yer alıyor. Birçok şeyin temelinde saygı ve sevgi var. Dinimizin, toplumumuzun, insanlığın, edebiyatın, tasavvufun tamamında sevgi, sayı ve hoşgörü vardır. Yıkmadan, dökmeden bizi biz yapan değerlerimizi tekrar ayağa kaldırmamız gerekiyor.” 

HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİ SUNULUYOR
Bu arada Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi mesai saatleri içerisinde randevu sistemiyle hizmet veriyor. Yüz yüze, telefonla ve online sistem üzerinden sağlanan hizmet çeşitliliğiyle de vatandaşa kolaylık sunuyor. 

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