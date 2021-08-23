7'ncisi Mamak’a açıldı

Başkent'tin merkez ve çevre ilçelerinde kadına karşı şiddetle mücadele çalışmalarına devam eden Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü, Kadın Danışma Birimlerinin 7'ncisini Şafaktepe Kadınlar Lokali'nde hizmete açtı.

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü; Ayaş, Kahramankazan, Çubuk, Hasanoğlan, Kızılcahamam ve Keçiören'den sonra 7'nci Kadın Danışma Birimini Mamak Şafaktepe’de açarak Başkentli kadınlarla buluşturdu.

Bu birimlerin sayısını her geçen gün artırmayı planladıklarını belirten Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, bu birimlerin ihtiyacı olan tüm kadınlara kapısının açık olduğunu anlattı:

“Pandemi dolayısıyla vatandaşlarımızdan özellikle kadınlarımızdan gelen yoğun talep üzerine Mamak bölgesinde de bir Kadın Danışma Birimi açma ihtiyacı duyduk. Şiddet gören, avukat ihtiyacı olan ve psiko-sosyal destek almak isteyen tüm kadınlarımızı bekliyoruz.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜM İLÇELERDE KADINLARA DESTEK OLACAK

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel yönetimlerin aktif rol üstlenmesi gerektiğine vurgu yapan Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi de 3 milyona yakın kadının yaşadığı bu kentte tek bir merkezden kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmeti vermek yerine kentin bütün noktalarında Kadın Danışma Birimleri açarak daha çok kadının daha hızlı başvuruda bulunup cevap alabileceği birimler kurmakta. Ankara'da Mamak bölgesinde daha önce bulunmayan Kadın Danışma Birimi eksikliğini de Şafaktepe’de açarak kapatma ihtiyacı duyduk.”

Ankara'nın merkezinde Keçiören ve Mamak Şafaktepe'den sonra Altındağ'da da Kadın Danışma Birimi açmayı planladıklarını belirten Yılmaz, “Bu bölgedeki kadınlar herhangi bir yere gitmeden uzak bir mekana ulaşmak zorunda kalmadan doğrudan kendi mahallelerinde, kendi yaşadıkları yerde yürüyerek gelip dertlerini anlatabilecekleri, uzmanlarla görüşebilecekleri bir merkeze kavuştular” dedi.

Kadınlara pek çok konuda destek sağlamak amacıyla kurulan Şafaktepe Kadın Danışma Birimi'ne başvurmak isteyen kadınlar, “(0312) 319 92 96” telefon numarasından randevu alabilecek.