Aşağıseyit Mahallesi'nde düzenlenen ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışları, bu yıl 848'inci kez yapıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı renkli etkinlikte, 50 çoban 'el koyun' adı verilen sürü başı koçlarıyla birlikte koyun sürüsünü Menderes Nehri'ne atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, 8 asırdır sürdürülen UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nda bu yıl da renkli görüntüler ortaya çıktı.