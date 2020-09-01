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8 bin çocuğa okul hediyesi

Altındağ Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak olan Altındağlı çocuklara, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye edecek.
8 bin çocuğa okul hediyesi

Mini mini birlerin okul hediyesi Altındağ Belediyesi'nden... Bu yıl Altındağ'da, 51 okulda ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak olan 8 bin minik öğrenci, Altındağ Belediyesi'nin hediyeleriyle okula başlayacak. Eğitim ve öğretim hayatına adım atacak olan 8 bin Altındağlı çocuk, okulların açıldığı ilk gün, sırasında Altındağ Belediyesi'nin hediyelerini bulacak. Altındağ Belediyesi ekiplerinin çantaların hazırlanması için arı gibi çalıştığını söyleyen Başkan Asım Balcı "Yeni eğitim ve öğretim döneminin tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Tüm öğrencilere Allah zihin açıklığı versin" dedi.

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"8 BİN MİNİK ÖĞRENCİMİZ SEVİNECEK"
Altındağ Belediyesi'nin kırtasiye desteğinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzleri güldürdüğünü belirten Başkan Balcı, bu desteğin ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak olan 8 bin öğrenciyi kapsadığını söyledi. Başkan Balcı şu bilgileri verdi:

"Çantalarımız hazırlanıyor. İçlerine okula yeni başlayacak bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği pek çok kırtasiye malzemesi koyuyoruz. Kurşun kalemden deftere, resim defterinden boya kalemine kadar birçok ihtiyacı içinde barındıran okul çantaları, beslenme çantaları ile birlikte okul idarelerine teslim edilecek. Çocuklarımız için çantalara maske de koyduk. İdareleri de çantaları okulun ilk günü miniklerin sıralarına koyacak. Yani minikler okulun ilk günü güzel bir sürprizle karşılanacak. Böylece hem ailelerimize ekonomik anlamda biraz destek olacak, hem de ilkokula bu yıl başlayacak olan miniklerimizin yüzünü güldüreceğiz. Okula nasıl başlarlarsa öyle gider. İnşallah yüzleri hep güler..."

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