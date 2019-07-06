  • BIST 99.635
  • Altın 253,126
  • Dolar 5,6173
  • Euro 6,3041
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
»

8 bin liralık otomobille drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 8 bin liralık otomobille caddede drift yaparak, trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 7 bin lira para cezası uygulandı.
8 bin liralık otomobille drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

Olay, saat 01.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki 48 LC 381 plakalı otomobilin sürücüsü, trafikte drift yaptı. Sürücünün trafik akışını tehlikeye düşürdüğünü gören polis ekipleri, otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ikazına uymayan sürücü, bölgeden uzaklaştı.

Saraylar Mahallesi 358 Sokak’ta park halinde bulunan otomobilin F.T’ye ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri, F.T.'nin evine gitti. Ekipler, fiyatı yaklaşık 8 bin lira olan otomobille drift yapan F.T.'ye, 'drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak' suçundan 7 bin lira para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, otomobil de 2 ay süreliğine trafikten men edildi. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Kıbrıs İşleri Koordinasyonu' genelgesi yayımlandı06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:52
  • TSK'da, OHAL'den sonra 2 bin 138 personel ihraç edildi06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:29
  • Erdoğan İstanbul milletvekilleriyle görüşüyor06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:23
  • Cübbeli Hoca'dan 'yanmaz kefen' savunması: Talep üzerine yapıldı06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:52
  • Cumhurbaşkanı imzaladı: O isimler görevden alındı06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:45
  • Azerbaycan'da askeri üste patlama06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:42
  • Bolu'da 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:03
  • Traktörün altında can verdi06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:01
  • Bakan Yardımcısı Mithat Cansız da görevden alındı06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:46
  • Şoke eden olay! Eşini kayıtsızca izledi06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti