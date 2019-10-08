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8 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi

8 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
8 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi

8 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan’da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı’nda gerçekleştirilecek Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi’ne, ardından liderlerle düzenlenecek ortak basın toplantısına ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından liderler onuruna verilecek yemeğe katılacak.

- Sremska Raça köyüne geçecek olan Erdoğan, toplu açılış ve temel atma törenine iştirak edecek. 

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.

3- CHP, HDP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

4- TBMM Genel Kurulunda, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılması tezkeresi ile BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekat ve Misyonlar Kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yurt Dışına Gönderilmesine ilişkin hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına dair tezkere görüşülecek. 

5- TÜİK, 2018 yılına ilişkin "belediye su istatistiklerini" açıklayacak. 

6- Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

9- FETÖ davaları

- Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında yargılanan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

10- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

11- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

12- Piyanist ve besteci Fazıl Say, "ENKA Kültür Sanat 31. Yıl Müzik Buluşmaları" kapsamında sahne alacak.

13- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor. 

14- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda B Grubu'nda TOFAŞ Sırbistan'ın Partizan takımıyla, C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen Fransa'nın Nanterre 92 ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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