8 ilçede bayrak değişimi

AK Parti Ankara’da Akyurt, Altındağ, Haymana, Etimesgut, Kahramankazan, Keçiören, Pursaklar ve Sincan olmak üzere 8 ilçenin gençlik kolları başkanlığında bayrak değişimi yaşandı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nca Ankara’daki 8 ilçenin gençlik kolları başkanı değiştirildi. Akyurt, Altındağ, Haymana, Etimesgut, Kahramankazan, Keçiören, Pursaklar ve Sincan olmak üzere 8 ilçenin gençlik kolları başkanlığında bayrak değişimi yaşandı. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, Genel Merkezce yapılan yeni atamaları sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldız, yeni atanan başkanlara başarılar dileyerek, önceki dönem görev yapan isimlere emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

YENİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLARI BELLİ OLDU

Görevlendirilen gençlik kolları başkanlarının listesi şöyle: Sincan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Kaan Yusuf Yurteri, Pursaklar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Erdem Sokullu, Etimesgut İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Volkan Coşkun, Keçiören İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Tunay Ömür Buzluk, Altındağ İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Hasan Akyol, Haymana İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Arda Çiçek, Kahramankazan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Neşet Peker, Akyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Muhammet Hasan Civan.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kollatı Lütfiye Selva Çam, “Ankaramızın ilçe başkanlıklarına atanan başkanlarımıza başarılar diliyor, önceki dönem başkanlarımıza emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-