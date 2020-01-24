  • BIST 121.861
  • Altın 298,173
  • Dolar 5,9373
  • Euro 6,5526
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

8 kiloluk kedi 'Şerafettin', esnafın maskotu oldu

Elazığ’da günde 2 litre süt içip, 6 öğün mama yiyen 8 kilo ağırlığındaki 'Şerafettin' isimli kedi, esnafın maskotu oldu.
8 kiloluk kedi 'Şerafettin', esnafın maskotu oldu

Çarşı Mahallesi'nde esnaf Yusuf Yumurtacı (19), 5 ay önce Muğla’dan bir kedi aldı. İş yerinde kedinin bakımını yapan Yumurtacı, ona 'Şerafettin' ismini koydu. Günde 2 litre süt ve 6 öğün mama tüketen 'Şerafettin', sevimli haliyle kısa sürede tüm esnafın ilgi odağı haline geldi.

Kediyi Muğla’dan aldığını ifade eden Yusuf Yumurtacı, "Ben aldığımda 4 yaşındaydı. 8 kilo ağırlığında. Günde yaklaşık 2 litre süt içiyor. 6 öğün de mama veriyoruz. Çok akıllı bir kedi. Çarşımızın esnafı da çok seviyor. İnsanlar gördüğünde gelip fotoğraf çektiriyor. İnsanlar arasında oldukça fazla sevilen bir kedi. Erkek olduğu için ismi de Şerafettin. Cinsi İran kedisi. Buralarda bulunmadığı için Muğla’dan aldık. Sözümüzden dışarı çıkmaz. Dükkanı tanıyor. Eve götürdük ama evde durmadı. Dükkanda kalıyor. Dükkandan çıkar; gider gezer ve daha sonra gelir" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soğukta kaskatı bulduğu köpeği, kalp masajı ile hayata döndürdü24 Ocak 2020 Cuma 11:34
  • Dünya genelinde 657 milyon çocuk hala okuma yazma bilmiyor24 Ocak 2020 Cuma 11:25
  • Adanalıların yeni gözdesi; billur kebabı24 Ocak 2020 Cuma 09:55
  • Oslo'da Muhammed en popüler isim oldu24 Ocak 2020 Cuma 09:42
  • Grip aşısı hastalığı hafif geçirmeyi sağlıyor24 Ocak 2020 Cuma 00:50
  • Tebük Seferi24 Ocak 2020 Cuma 00:05
  • Büyüyünce Acun Olacağım Baba24 Ocak 2020 Cuma 00:04
  • Damızlık romanov koyunu özellikleri nelerdir, hangi ilde bulunur?23 Ocak 2020 Perşembe 15:32
  • Ukrayna'dan getirilen Romanov koyunları Giresun'a uyum sağladı23 Ocak 2020 Perşembe 14:43
  • Belediye temizlik görevlisinin türkü videosu sosyal medyayı mest etti23 Ocak 2020 Perşembe 11:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti