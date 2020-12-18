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8 kilometre takip edip, kamyonetten 21 bin lirayı çaldılar

Adana’da namaz kılmak için camiye giren Mehmet Oktay’ın (56), kamyonetinin torpidosuna koyduğu 21 bin lirayı çalan Gökhan K. (22) ile Kadir A. (21), polis ekiplerince yakalandı.
8 kilometre takip edip, kamyonetten 21 bin lirayı çaldılar

Olay, 10 Aralık günü saat 14.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. Nakliyeci Mehmet Oktay, D-400 karayolu üzerindeki Toptancılar Sitesi’ndeki bir banka şubesinden borçlarını ödemek için 21 bin TL para çekti. Parayı da kamyonetinin torpidosuna koydu. Oktay, namaz kılmak için aracını park edip Yunus Uğur Camii’ne girdi. Namazını kıldıktan sonra dışarı çıkan Oktay, aracının kapı camlarının kırıldığını ve torpidoya koyduğu paranın da çalındığını gördü.

8 KİLOMETRELİK TAKİP KAMERADA

Mehmet Oktay'ın ihbarı üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, Oktay’ın aracını yaklaşık 8 kilometre boyunca takip ettiklerini, namaz kılmak için camiye girdiği sırada da aracın camlarını kırarak torpido gözündeki 21 bin TL’yi alıp kaçtıklarını belirledi. Takipte kullanılan kiralık aracın plakasını tespit eden polis, şüphelilerin, Gökhan K. ile Kadir A. olduğunu saptadı. Gökhan K. Emek Mahallesi'nde, Kadir A. ise Gülbahçesi Mahallesi’nde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, Oktay’a ait olduğu belirlenen 3 bin 275 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökhan K. tutuklanırken, Kadir A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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