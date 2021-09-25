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8 köyde 'mavi dil' karantinası: Hastalık kontrol altına alındı

Edirne'nin bir köyünde küçük ve büyükbaşlarda 'mavi dil' hastalığı görülmesi üzerine merkez ve Havsa ilçesine bağlı 8 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, görülen hastalığın kontrol altına alındığını bildirdi.
8 köyde 'mavi dil' karantinası: Hastalık kontrol altına alındı

Edirne'nin bir köyünde besiciler, küçükbaş ve büyükbaşlardan kan emen sineklerden bulaştığı belirtilen viral enfeksiyöz hastalık olan 'mavi dil' hastalığının görülmesi üzerine durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, hayvanlardan örnekler aldıktan sonra aşı ve tedavi çalışmasına başladı. Çalışmalar devam ederken, 'mavi dil' hastalığı belirlenen köyler ile birlikte çevredeki 10 kilometrelik alan içinde bulunan 8 köyde karantina başlatıldı. Karantina ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Ayrıca, Üyüklütatar, Azatlı, Orhaniye, Abalar, Karakasım, Elçili, Doyran, Tayakadın köylerine de hayvan giriş çıkışlar durduruldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, hastalığın zaman zaman hayvanlar üzerinde görüldüğünü belirterek, kontrol altına alındığını açıkladı.

'TEHLİKELİ BİR HASTALIK'

Tayakadın köyünde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Avula, kendi hayvanlarında hastalık olmadığını ancak Karakasım ve Orhaniye köyünde vakaların olduğunu duyduklarını söyledi. Avula, "Şu an bizim köyümüzde bir şey yok ama Karakasım ve Orhaniye'ye doğru varmış herhalde. Aşı vurduracağız. Bizim köyümüzde şu an duyulmadı bu vaka. Yakın olduğu için biz de karantinaya girmiş olduk. Hayvan pazarımız da kapatıldı. Bu tehlikeli bir hastalık. Her sene koyunlarıma aşı vurduruyorum ben de. Şap aşısı vurduruyoruz. Tedbirleri almak gerekiyor. Almadığınız zaman tehlike yaratıyor" dedi.

'ZAMANINDA AŞILAMA ÖNEMLİ'

Aşılamanın zamanında olmasının önemine değinen Avula, "Bundan birkaç yıl önce çiçek hastalığına yakalandı koyunlarım ve kuzularım, bayağı kayıp verdik. O zaman da yaşamıştık. O nedenle aşılamaların zamanında yapılması gerekiyor. Genelde sineklerden bulaştığı söyleniyor bu hastalığın. Sinek de zaten bu sene çok vardı. Sahalarımız da çeltik olduğu için sinek çok oluyor ve bu hastalık bulaşıyor. Zamanında aşı yapıldığı zaman hastalıktan korunmuş oluyor hayvanlarımız" diye konuştu. 

'GÜNÜ GÜNÜNE TAKİP EDİYORUZ'

Besicilikle uğraşan Mehmet Karagül de her sene hayvanlarının aşılarını yaptırdığını belirtti. Karagül, "Orhaniye köyünde olduğunu duyduk hastalığın. Bizde şu ana kadar yok çok şükür. Biz her sene şap aşısını yaptırıyoruz hayvanlarımızın, önlem almaya çalışıyoruz. Günü gününe hep takip ediyoruz. Tabii köyler birbirine çok yakın olduğu için bizi de karantinaya aldılar. Aslında bizde bir şey yok ama hepsi önlem amaçlı" şeklinde konuştu.

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