8 milyon fidesi desteği dağıtımı başladı

Büyükşehir Belediyesi artan talep üzerine bu yıl yüzde 75’i hibe yüzde 25’i çiftçi katkı paylı olmak üzere yerli üreticilere yaklaşık 8 milyon adet domates ve biber fidesi desteği sağlayacak.

Ayaş Akkaya Köyü’nden başlayan sebze fidesi dağıtımında ilk kez BelPlas A.Ş. tarafından toprak verimliliğini artırmak amacıyla üretilen sıvı gübre de ücretsiz dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceleyen projelerle hem çiftçinin ekonomisine katkıda bulunmayı hem de Başkent ekonomisini canlandırmayı hedefliyor.

Yerli üretimi teşvik etmek amacıyla kırsal kalkınma desteklerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerden gelen yoğun talep üzerine bu yıl fide desteğini 8 milyon adete çıkardı.

Domates ve biber fidesi dağıtımına Ayaş Akkaya Köyü’nden başlanırken, BelPlas A.Ş. tarafından toprak verimliliğini artırmak amacıyla üretilen sıvı gübre de çiftçilere ilk kez ücretsiz olarak verildi.

FİDE DAĞITIMI 24 MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere bu yıl 23 ilçede domates ve biber fidesi dağıtımı gerçekleştirecek.

Ayaş Akkaya Köyü’nde gerçekleştirilen dağıtım çalışmalarına katılan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, program kapsamında diğer ilçelerde de sebze fidesi dağıtımına 24 Mayıs tarihine kadar devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

“14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ydü. Öncelikle bütün üreticilerimizin çiftçiler gününü kutluyorum. Üreticilerimizin en önemli girdisi olan fideyi ulaştırmaya başladık. Fidenin yanı sıra bu sene ilk defa sıvı gübre de dağıtmaya başladık. Böylece üreticilerimiz için önemli olan iki girdiyi sağlamış oluyoruz. Üreticilerimizin sağlıklı ve bereketli bir sezon geçirmesini umuyorum ve Ankara’nın ihtiyaç duyduğu domatesi, biberi üreticilerimiz üzerinden sağlamayı istiyoruz. Mansur Yavaş belediyeciliğinin bir örneği olarak üreticinin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerimiz sebze fidesi dağıtımını toplam 23 ilçede 24 Mayıs 2021 tarihine kadar tamamlayacak.”

BELPLAS A.Ş. TARAFINDAN ÜRETİLEN SIVI GÜBRE DE ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR

Başkentli çiftçiler için BelPlas A.Ş. tarafından üretilen sıvı gübre de sebze fidesinin yanında Başkentli çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

BelPlas Ar-Ge Müdürü Özgün Kırdar, çiftçilere ücretsiz dağıtılan ve toprağın organik madde ihtiyacını karşılayan gübre ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“BelPlas A.Ş. olarak sıvı organik gübre üretimi gerçekleştirdik ve çiftçilere ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hasatlarının daha verimli olmasını sağlıyoruz. Çok fazla talep almaya başladık ve yüksek miktarda üretimini yapıp çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

BAŞKENTLİ ÇİFTÇİLERDEN FİDE DESTEĞİNE YOĞUN İLGİ

Büyükşehir Belediyesinin sebze fidesi ve sıvı gübre desteğinden yararlanan ve bu desteğe yoğun ilgi gösteren çiftçiler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Necmiye Kalaycı: “Çiftçilerin durumu ortada. Büyükşehir Belediyesi her zaman destek veriyor, bu desteklerden geçen sene de yararlandım. Çok memnunum.”

-Alaattin Koçak: “Domates ve biber fidelerimizi Büyükşehir sayesinde aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Maddi açıdan çok büyük bir desteği oluyor, özel yerlerden almak yerine ücretsiz böyle bir imkandan yararlanma fırsatı buluyoruz.”

-İdris Dursun: “Bu fideleri özel yerlerden alıyorduk normalde, Büyükşehir ücretsiz olarak dağıtıyor, Allah razı olsun.”