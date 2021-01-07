  • BIST 1.511
  • Altın 450,837
  • Dolar 7,3145
  • Euro 8,9676
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

8 Ocak 2021 Cuma Hutbesi yayımlandı!

8 Ocak 2021 Cuma Hutbesi yayımlandı mı? 8 Ocak 2021 Hutbesi nedir? 8 Ocak 2021 Hutbesi'nin konusu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı 8 Ocak 2021 Türkiye Geneli Cuma Hutbesi:
8 Ocak 2021 Cuma Hutbesi yayımlandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı 8 Ocak Cuma Hutbesi yayımlandı mı? diye merak ediliyor. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yayınlanan Türkiye Geneli Cuma Hutbesi, tüm yurttaki camilerde imamlar tarafından cemaate okunarak tebliğ ediliyor. 8 Ocak Cuma Hutbesi'nin konusu nedir?

8 Ocak 2021 Cuma Hutbesi yayımlandı!

FÂTİHA SÛRESİ: KUR’AN’IN MUKADDİMESİ

Muhterem Müslümanlar!
Bir gün Resûl-i Ekrem (s.a.s) sahâbe-i kirâmdan Ebû Saîd b. Muallâ’ya, “Mescitten çıkmadan önce sana Kur’an-ı Kerim’deki en büyük sûreyi bildireceğim.” demişti. Namazın ardından ona şöyle buyurdu: “Bu sûre, yedi ayetten oluşan, namazlarda tekrar tekrar okunan Fâtiha sûresidir.

Aziz Müminler!
Fâtiha sûresi, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in mukaddimesidir. Peygamberimiz bir hadisinde “Fâtiha’yı okumayanın namazı yoktur.” buyurduğu için bizler namazlarımızın her rekâtında bu sureyi okuruz. Kulun Rabbi ile gönülden hasbihali olan Fâtiha sûresini her okuduğumuzda Cenâb-ı Hakk’ın “Kuluma dilediği verilecektir.” buyurduğunu bilerek huzur buluruz.

Kıymetli Müslümanlar!
Fâtiha sûresine, “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.” diyerek Besmeleyle başlarız. Biliriz ki Allah’ın adı anılmadan başlanan her iş, eksiktir, yarımdır, bereketsizdir.

0-001.jpg ayetini okuduğumuzda, kâinatı yaratan ve yöneten Rabbimize sonsuz hamdimizi, şükrümüzü, övgümüzü ve saygımızı sunarız.

00-001.jpg Biliriz ki O, lütuf ve ihsan sahibidir. Rahmeti bol, merhameti çoktur.

 00000000000-001.jpgHesap yegâne gününün hâkimi O’dur. Kullarını ahirette hesaba çekecek olan Allah, mutlak adalet sahibidir.

1-140.jpgBizler yalnız Allah’a kulluk eder ve sadece O’ndan yardım dileriz. Zira O’ndan başka sığınacak, dayanacak, güvenecek hakiki bir merci yoktur.

2-119.jpg

İlâhî Ya Rabbi! “Bizi dosdoğru yola, kendilerine iman ve hidayet nimeti verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil.” Âmîn!

Değerli Müminler!
Fâtiha ile başlayan Yüce Kitabımızı okumak, anlamak ve yaşamak için büyük bir özveriyle çalışalım. Bu vesileyle, hepinizi Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından başlatılan “Haydi Türkiye, Evden Kur’an Öğrenmeye” seferberliğine davet ediyorum. Başkanlığımızın internet sayfasından başvurarak bulunduğunuz yerden çevrim içi derslerle Kur’an öğrenebilir, Kur’an’ın nurunu ailenize ve hayatınıza yansıtabilirsiniz. Ayrıca, okullarımızda Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri, seçmeli dersler arasında yer almaktadır. Yavrularımızı, bu dersleri seçmeleri için teşvik edelim.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?07 Ocak 2021 Perşembe 09:00
  • 1,5 miyon Ankaralı kullanacak07 Ocak 2021 Perşembe 06:06
  • Başkan Mansur Yavaş'tan faturalı tasarruf önerisi07 Ocak 2021 Perşembe 05:05
  • 4 Yılımızın Mutluluğu07 Ocak 2021 Perşembe 04:02
  • Bu oltaya düşmeyin!07 Ocak 2021 Perşembe 03:03
  • Olimpos’un Sözcüsü07 Ocak 2021 Perşembe 02:02
  • Suriyelilere un yardımı07 Ocak 2021 Perşembe 01:01
  • Esnafa destek kararı Belediye Meclisi’nden oy birliği ile geçti06 Ocak 2021 Çarşamba 06:06
  • Kısıtlamalara rağmen kağıt toplamaya devam ediyor06 Ocak 2021 Çarşamba 05:05
  • O ailelere kulak verilmeli06 Ocak 2021 Çarşamba 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti