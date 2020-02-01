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8 okul yıkılacak

İstanbul Valililiği, 5.8'lik Silivri depreminde ağır hasar alan okullarla ilgili açıklamada bulundu. Valilik, 8 okul binasının yıkılıp yeniden yapılmasına, iki okulun da güçlendirilmesine karar verildiğini duyurdu.
8 okul yıkılacak

İstanbul Valiliği, 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik çalışmaları tamamlanan 8 okulun yıkılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan "Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları"na göre eğitim öğretime ara verilmiş okullarla ilgili "İleri Tetkik Çalışmaları"nın tamamlandığı belirtildi. 

8 OKUL YIKILIP YENİDEN YAPILACAK

Çalışmalar sonucu, 8 okul binasının yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, bu okulların yeniden yapımına yönelik proje çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. 

Yıkılıp yeniden yapılacak okullar şu şekilde sıralandı: 

"Bayrampaşa'da Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çatalca'da Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok), Eyüpsultan'da Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu, Gaziosmanpaşa'da 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu, Küçükçekmece'de Göktürk İlkokulu Kapalı Spor Salonu ile Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Silivri'de Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu (Ek Bina) ile Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı." 

Küçükçekmece'deki Söğütlüçeşme Ortaokulu ile Fatih'teki Çapa Fen Lisesi Kız Yurdu'nda güçlendirme çalışması yapılmasına karar verildiği anlatılan açıklamada, proje yapımlarının devam ettiği bilgisi verildi. 

14 OKULDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, "İleri Tetkik Çalışmaları"nın şubat sonunda tamamlanacağı bildirilen 14 okul ise şöyle sıralandı:

"Avcılar'da Alsancak İlkokulu ile Alsancak Ortaokulu, Bahçelievler'de Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), Küçükçekmece'de Nergiz Anaokulu ile Gültepe İlkokulu, Pendi'te Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Sultangazi'da İstiklal İlkokulu ile İstiklal Ortaokulu, Üsküdar'da Burhan Felek Anadolu Lisesi (A Blok), Gaziosmanpaşa'da Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Güngören'de Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (A Blok), Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (B Blok)  ile Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu, Silivri'de Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu." 

16 OKULDA YIKIM VEYA GÜÇLENDİRMEYE GEREK YOK

"Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları"na göre eğitim öğretime geçici süre ara verilmiş olan 16 okulda "İleri Tetkik Çalışmaları" sonucunda yıkım veya güçlendirmeye gerek olmadığının belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bu okullarda gerekli tadilat çalışmaları yapılarak eğitim öğretime devam etmelerinin sağlandığı bildirildi. 

Açıklamada, "Velilerimiz, öğrencilerimiz ve eğitim camiamıza çalışmalarımızda bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz." denildi.

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