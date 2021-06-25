  • BIST 1.410
  • Altın 498,166
  • Dolar 8,6883
  • Euro 10,3817
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

8 üniversitede 10 fakülte kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 8 üniversiteye 10 yeni fakülte kuruldu. 6 üniversitedeki 4 yüksekokul ile 5 fakülte ise kapatıldı
8 üniversitede 10 fakülte kuruldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine Diş Hekimliği Fakültesi, Fenerbahçe Üniversitesine Eczacılık Fakültesi, Bayburt Üniversitesine Spor Bilimleri Fakültesi, Bingöl Üniversitesine Spor Bilimleri Fakültesi, Işık Üniversitesine Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesine Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstinye Üniversitesine Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Kararla birlikte, Bayburt Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fen- Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Fen- Edebiyat Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kapandı.

Işık Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ise Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi adı altında birleştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Arnavutluk Cumhuriyeti'nde akademik birim kuruldu.

Kararların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 39'uncu ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddeleri gereğince verildiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobille çarpışan hafif ticari araç dere yatağına uçtu: 4 yaralı24 Haziran 2021 Perşembe 23:26
  • Otomobilin çarptığı Sabiha'yı çevredekiler hayata döndürdü24 Haziran 2021 Perşembe 22:30
  • Marmaris'te 16 kaçak göçmen kurtarıldı24 Haziran 2021 Perşembe 21:29
  • Aranvutköy'de dar yola sığmayan malzeme yüklü TIR tarlaya devrildi24 Haziran 2021 Perşembe 19:35
  • Antalya'da tur midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı24 Haziran 2021 Perşembe 19:34
  • Ciple çarpışan otomobildeki karı- koca öldü, 4 yaralı24 Haziran 2021 Perşembe 17:39
  • 12 metrelik çukura düşen mandayı AFAD kurtardı24 Haziran 2021 Perşembe 16:41
  • Kayseri'de kozmetik iş yerinde yangın: 2 yaralı23 Haziran 2021 Çarşamba 23:01
  • Budamak için çıktığı ıhlamur ağacında mahsur kaldı23 Haziran 2021 Çarşamba 23:00
  • Van'da seyir halindeki TIR alev alev yandı23 Haziran 2021 Çarşamba 22:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti