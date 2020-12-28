  • BIST 1.442
  • Altın 448,453
  • Dolar 7,4356
  • Euro 9,0682
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

8 Yaşındaki Kadir'in parktaki ölümüne ilişkin dava: Bir sanık 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı 

Çekmeköy'de 2018 yılında parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan 8 yaşındaki Kadir Açık'ın saklanmak için girmeye çalıştığı elektrik panosunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin dava sonuçlandı.
8 Yaşındaki Kadir'in parktaki ölümüne ilişkin dava: Bir sanık 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı 

Çekmeköy Belediyesi dönemin Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Bahadır Aktuğ, "Taksirle bir kişinin ölüme neden olmak" suçundan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı. Çekmeköy Belediyesi dönemin Yapım Onarım Teknik sorumlusu Miraç Çağrı Yeğen ise olayda kusuru bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Muhammet Bahadır Aktuğ ve Miraç Çağrı Yeğen ile avukatları katıldı. Kadir Açık'ın babası Metin Açık ve avukatı da katılan sıfatı ile duruşmada hazır bulundu.

BELEDİYE TAZMİNAT ÖDEMESİ YAPTI AİLE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Katılan Metin Açık'ın Avukatı Selçuk Bayram, belediyenin müvekkiline maddi ve manevi tazminat ödemesi yaptığını belirterek, "Bu doğrultuda şikayetimizden vazgeçtiğimize dair dilekçe sunduk. Dilekçemizi tekrar ederiz" dedi. 

"OLAY YAŞANAN HIRSIZLIK NEDENİYLE MEYDANA GELMİŞTİR, BERAATİMİ İSTİYORUM"

Sanık Miraç Çağrı Yeğen, "Kusurum yoktur, beraatimi talep ederim" dedi. Üzerine düşen denetim ve kontrol görevini tam olarak yerine getirdiğini söyleyen sanık Muhammet Bahadır Aktuğ, "Halen devam ediyoruz. Olayın gerçekleştiği park tamamiyle sökülmüştür. Çünkü bölgede çok sayıda hırsızlık olmaktadır. Ve oluşan olay hırsızlık nedeniyle meydana gelmiştir. Beraatimi talep ederim" dedi. Karar verileceği belirterek son sözleri sorulan sanıklar, eski savunmalarını tekrarladıklarını beyan etti. Söz verilen Metin Açık, "Şikayetimden vazgeçiyorum" dedi.

BİR SANIK 27 BİN 300 TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Muhammet Bahadır Aktuğ'u, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezası günlüğü 30 liradan 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrilen Aktuğ'un bu cezayı da 24 ayda eşit taksitler halinde ödenmesine karar verildi. Meydana gelen olayda kusuru bulunmadığı gerekçesi ile Metin Çağrı Yeğen'in beraatine karar verildi.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 8 yaşındaki Kadir Açık'ın 29 Ekim 2018 tarihinde Çekmeköy Nişantaşı Parkı'nda oyun oynarken park içinde bulunan elektrik panosuna girmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldığı, olayı gören kişiler tarafından hastaneye kaldırıldığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilmişti. İddianamede, Kadir Açık'ın elektrik akımına kapıldığı panonun yüksekliğinin 1.80 metre, genişliğinin 1.20 metre, sol kapağının açık, eğik ve üzerinde bulunan kilit mekanizmasının olmadığı, sağ kapağının ise yerinde olmadığı belirtilmişti. Olayın sorumlularının Çekmeköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Muhammet Bahadır Aktuğ ve belediyede Yapım Onarım Teknik sorumlusu Miraç Çağrı Yeğen'in oldukları öne sürülen iddianamede, her iki şüphelilerin, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edilmişti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan din görevlilerine: Salgında faaliyetlerimize devam edelim28 Aralık 2020 Pazartesi 14:03
  • Eski dünürlerini tabancayla yaralayan zanlı: Takı ve para istediler28 Aralık 2020 Pazartesi 13:25
  • Metropolis Antik Kenti kazılarında birbiriyle bağlantılı dört sarnıç bulundu28 Aralık 2020 Pazartesi 13:22
  • Yargıtay, kredi kartıyla POS cihazından yapılan dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu28 Aralık 2020 Pazartesi 13:21
  • Sahillerde bırakılan misinalar, olta uçları kedilerin ölümüne yol açıyor 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:02
  • Uçurumun kenarındaki otomobilinde ölü bulundu 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:02
  • 'Formula 1 DHL Turkish Grand Prix'si, 2020'nin en iyi yarışı seçildi28 Aralık 2020 Pazartesi 13:01
  • Kayseri’de DEAŞ operasyonu; 7 Suriyeli gözaltında28 Aralık 2020 Pazartesi 13:01
  • Pınar Gültekin'in babası, CHP milletvekilinin kendisine davadan vazgeçmesini teklif ettiği iddiasını doğruladı28 Aralık 2020 Pazartesi 12:39
  • Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat: Belirlenen net asgari ücret yetersizdir28 Aralık 2020 Pazartesi 11:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti