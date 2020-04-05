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8 yıl sonra ilk konuşma

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, koronavirüs salgınındaki gelişmelere ilişkin 8 yıl sonra ulusa sesleniş konuşması yaptı. Kraliçe Elizabeth, "Size şunu temin etmek istiyorum ki, birlik ve kararlı olursak bu hastalığı alt edebiliriz" dedi.
8 yıl sonra ilk konuşma

Salgın nedeniyle kocası Prens Philip ile Londra'daki Buckingham Sarayından 35 kilometre uzaklıktaki Windsor Kalesi'ne giden 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Bu hastalıkla hep birlikte mücadele ediyoruz. Size şunu temin etmek istiyorum ki, birlik ve kararlı olursak bu hastalığı alt edebiliriz. Umut ediyorum ki gelecek yıllarda herkes bu zorluğa nasıl karşılık verdiğimizle gurur duyacağız. Arkamızdan gelen İngilizler, bu neslin de diğer tüm nesiller gibi güçlü olduğunu söyleyecekler. 

- Kim olduğumuza duyduğumuz güven, yalnızca geçmişin bir parçası değil, aynı zamanda bugünümüzü ve geleceğimizi de tanımlıyor. Birleşik Krallık'ın sağlık çalışanlarını alkışlamak için birlik olduğu anlar, ulusal ruhumuzun bir göstergesi olarak hatırlanacak.

- Bu süreç bana 1940'ta kız kardeşimin yardımıyla yaptığım bir Ulusa Sesleniş konuşmasını hatırlatıyor. Windsor'dan birer çocuk olarak, evlerinden güvenli bir noktaya tahliye edilmiş çocuklar olarak konuşma yapmıştık. Bugün bir kez daha birçoğumuz sevdiklerinden ayrı kalmanın acısını yaşıyor. Fakat hepimiz içimizde bir yerlerde biliyoruz ki, bu yapılması gereken doğru şeydi.  

- Daha önce her ne kadar pek çok zorlukla karşılaşmış olsak da, bugünkü farklı olma özelliği taşıyor. Bu kez tüm dünyadaki ülkelerle birlik olup ortak bir mücadelenin içerisindeyiz. Başaracağız ve bu başarı hepimize ait olacak. Yeniden ailelerimizle, arkadaşlarımızla birlikte olacağız. 

8 YIL SONRA ULUSA SESLENİŞ 

Tahttaki 68 yılı boyunca şimdiye dek yalnızca 4 kez ulusa sesleniş konuşması yapan Kraliçe'nin bugünkü konuşması bu açıdan önemli görülüyor.

​Kraliçe daha önce 1991'de Körfez Savaşı, 1997'de Prenses Diana'nın ölümü, 2002'de annesinin ölümü ve son olarak da 2012'de tahttaki 60. yıl dönümü dolayısıyla İngilizlere seslenmişti.

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