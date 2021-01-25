80 bin kişiye ücretsiz görme taraması yapıldı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediye tarafından başlatılan Görme, Dil - Konuşma taramalarına COVİD-19 tedbirleri kapsamında devam ettiklerini söyledi.

Etimesgut Halk Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına devam eden gezici tarama tırını ziyaret eden Demirel, görme taraması yaptıran vatandaşlarla sohbet etti. Demirel, görme panosunun başına geçerek bir süre vatandaşların ön taramalarını yaptırdı.

2019 yılı Ekim ayında başlattıkları görme taramalarının pandemi sürecinde de temizlik, maske, mesafe ve diğer tedbirleri alarak başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Demirel, tarama yapılan kişi sayısının 80 bine ulaştığını söyledi.

Tarama çalışmalarını çok önemsediklerini vurgulayan Demirel, "Tarama yapılmasa her yaştan birçok hemşehrimiz gözlerinin bozuk olduğunun farkında bile olmayacaktı. Görme bozuklukları özellikle çocuk yaşlarda ileride telafisi olmayan görme kayıplarına da neden olabiliyor. Pandemi de hastanelere gidemeyen vatandaşlarımız için de bu taramalar önemli bir fırsat oldu, kolaylık sağladı" dedi.

TARAMA NASIL YAPILIYOR?

Etimesgut Belediyesi Gezici Tarama Tırı belirlenen program dahilinde ilçenin belirli noktalarında tarama gerçekleştiriyor. Vatandaşlara önce görme panolarındaki harfler okutuluyor. Harfleri okumakta güçlük çekenler testin ikinci aşamasında uzman göz doktoru tarafından Etimesgut Belediyesi tarafından Japonya'dan getirtilen tarama cihazıyla detaylı göz muayenesinden geçiriliyor. Görme bozukluğu yaşayanlar tedavileri için hastaneye yönlendiriliyor.